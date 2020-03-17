复工复产赶制海外订单

当前，我国企业复工复产正呈现有序推进、积极向好的态势。据监测，上海、江苏、浙江等地重点外贸企业已全部复工。

图为3月16日，江苏省苏州市某港口设备制造企业的工人对即将出口的轮胎式集装箱起重机进行检验。

计海新摄（影像中国）

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 01 版）

(责编：杨曦、庄红韬)