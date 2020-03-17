发改委：浙江、江苏、上海等地工业企业复工率已接近100%

人民网北京3月17日电 （记者罗知之）国家发改委今日召开3月份例行新闻发布会，国家发改委新闻发言人孟玮在发布会上表示，国家发改委会同有关部门完善政策措施，推动各地方各行业分区分级、精准有序复工复产，取得了明显进展。

孟玮指出，全国规模以上工业企业复工率提高较快，除湖北等个别省份外，全国其他省（区、市）复工率均已超过90%，其中浙江、江苏、上海、山东、广西、重庆等已接近100%。从电网企业监测的用电情况看，目前有色金属行业用电量已达到去年正常水平，医药、化工、电子行业用电量已恢复到正常水平的九成以上，钢铁、机械、纺织行业用电量恢复到正常水平的八成以上。铁路装车数已恢复到正常水平，民航、港口、水运均正常运营。

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