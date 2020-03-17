北京税务聚焦“四力” 助力打赢疫情防控阻击战

人民网北京3月17日电 （记者车柯蒙）日前，北京市税务局在接受记者采访时表示，疫情防控期间，北京税务全面落实税务总局“优惠政策落实要给力、‘非接触式’办税要添力、数据服务大局要尽力、疫情防控工作要加力”的工作要求，积极发挥税务部门职能作用，助力企业复工复产，支持首都全面打赢疫情防控阻击战。

政策“顶格走” 税务“促发展”

2月初，北京市燕山地区税务局紧急组建了一支特殊团队——“熔喷布项目”税收服务队，专门服务燕山石化熔喷布项目生产一线。疫情爆发以来，燕山石化打通产业链，紧急启动熔喷布项目，该项目每天可生产4吨N95熔喷布或6吨医用平面口罩熔喷布，作为原料可生产120万片N95口罩或600万片医用平面口罩。燕山地区税务局为助力企业轻装上阵，专门抽调骨干人员组成就疫情防控相关优惠政策进行深入辅导。仅疫情防控重点物资生产企业扩大产能，购置设备税前一次性扣这一项政策，就为燕山石化减免企业所得税约1500万元。

3月8日，北京市人力资源和社会保障局、市财政局、市税务局联合发布《关于做好北京市阶段性减免企业社会保险费工作的通知》，针对国家制定的阶段性减免企业社会保险费政策，北京市将顶格执行。明确今年2月至4月，减半征收大型企业等各类社会组织三项社会保险单位缴费部分； 2月至6月，免征中小微企业三项社会保险单位缴费部分，这一政策将惠及北京市除机关事业单位外全部参保单位。

而在此之前，根据北京市政府印发的《北京市人民政府办公厅关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响促进中小微企业持续健康发展的若干措施》，出台了“北京市税务局支持疫情防控的相关措施说明”，明确了纳税人申请办理延期缴纳税款、变更纳税定额、阶段性停业的详细政策及办理流程，“三箭齐发”帮助更多在京企业渡过难关。

政策执行要“顶格给力”，政策落地更要“倾尽全力”。2月10日，国家税务总局王军局长调研北京市税务局疫情防控工作后，北京市税务局第一时间召开专题会，按照国家陆续出台的各项税收优惠政策，全面梳理政策要点，结合税务总局税收征管事项工作要求和疫情防控政策指引，做好政策重点推送及深化解读。以个体工商户和小规模纳税人增值税等优惠政策为例，按去年同期纳税情况进行测算分析，2020年3-5月小规模纳税人征收率由3%降至1%后，北京市将有70万户小规模纳税人可以享受政策优惠。

办税“不见面” 服务“不打折”

3月16日，北京维圣纪元劳务服务有限公司的财务人员杨立英，在北京市东城区税务局工作人员的视频连线帮助下，足不出户，成功开出了北京市首张由非接触式配送Ukey开具的增值税发票，这也是北京电子税务局最新上线的“非接触”办税重磅产品。

税务部门网上受理后，将发行好的Ukey交由邮政部门快递上门，发票也通过“票e送”服务送达到家。办税人员插上Ukey，输入信息，即可打印发票，全程无接触式办税。此外Ukey的设备费和平台运营费也由政府买单，真正实现了开票零成本。

“在北京疫情最严重的时期，特别感谢税务所的老师，以极高的效率帮助我们审核批准了增值税专票增版的需求……”近日，北京市昌平区税务局未来科学城税务所接到这样一封感谢信，来信的是新石器慧通（北京）科技有限公司。近期，该公司自主研发的无人消杀车和无人运输车获得百辆订单，公司急需向采购单位开具发票。得知消息，未来城税务所迅速调集人手，通过微信、邮件、视频联络等“非接触”办税模式，简化办税流程、畅通服务渠道，仅2个工作日便完成原本需要9个工作日的发票增版审批流程，通过“票e送”助力企业最短时间取到发票。

据悉，按照总局“非接触办税要添力”的指示，北京市税务局及时发布《关于疫情防控期间进一步开展“非接触式”办税服务的温馨提示》。改造、调整24个信息化系统的功能配置，在税务总局前期发布的185个网上办税事项基础上,修订发布256项“非接触式”办税清单。2月征期99.42%征期主要涉税业务，均通过线上办理，涉及185.02万笔。2285.88万份发票通过“票e送”网上办理，配合邮寄代开、自助机领票等措施，解决实物交割问题,全力保障在京企业用票需求。

用活“大数据” 助力“复产能”

“自复工复产以来，海淀区共3.25万户企业开具增值税发票，开票份数、开票金额在复工四周内均呈持续上扬态势，企业产销恢复迅速，复工复产基本面企稳向好。”

这是国家税务总局北京市海淀区税务局提供给区政府的一条税务大数据信息。除发挥增值税发票宏观数据分析的“主力军”作用外，该局还联合知名企业，陆续开展“宅经济”热点行业分析，电商平台复工复产分析，以及“货运卡车”指数、“网约车”指数和“外卖”指数分析，不断丰富税收经济分析“产品线”。

自疫情发生以来，北京市税务局充分利用税收大数据服务市委市政府决策部署，扎实做好经济发展预判和行业影响分析，助力援企稳岗政策落实。截止到3月5日，累计向市委市政府、相关委办局提供税收数据支持102批次，累计提供数据量4720万条。其中，向市政府提供2万户企业税收收入数据，用于重点财源监测；向市人力社保局提供小微企业利润和税收数据，助力小微企业稳定就业；向市商务局提供出口退税数据，支持服务商业企业发展；分别向市住建委、经信局提供房地产、工业和软件企业基本信息和税收数据，配合开展疫情对行业影响分析和企业复工复产摸底调查。

同时，在疫情发生后，北京市税务局迅速建立疫情防控领导机制，成立党委书记挂帅的领导小组，科学制定防控工作方案。充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，号召党员落实“社区吹哨、党员报到”的“双报到”要求，积极参加社区疫情防控志愿服务。截止目前，全系统全脱产进驻社区（村）党员3257名，占系统在职党员干部的27.7%。此外，还有5602名党员利用休息日和下班时间，主动参与社区（村）志愿服务，与街道社区干部共同扛起基层一线的防疫重担。

(责编：车柯蒙、孙阳)