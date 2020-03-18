人民网>>财经

把复工复产与扩大内需结合起来

促进实物消费和服务消费回补（新知新觉）

尹向东  刘  敏

2020年03月18日08:24  来源：人民网－人民日报
 

　　3月4日，习近平总书记主持召开中央政治局常务委员会会议。会议强调，要把复工复产与扩大内需结合起来，把被抑制、被冻结的消费释放出来，把在疫情防控中催生的新型消费、升级消费培育壮大起来，使实物消费和服务消费得到回补。统筹推进疫情防控和经济社会发展，必须在加强疫情防控的同时，积极扩大居民消费，引导形成科学消费。

　　释放被抑制、被冻结的消费。在确保疫情防控到位的前提下，将释放居民消费潜力作为保持经济平稳健康发展的重要途径。应科学恢复消费品生产。消费品生产企业应把产品质量、安全、健康放到第一位，满足居民消费需求。在恢复生活服务业的过程中，仍应加强疫情防控，实行分区分行业分级的差异化分类管理。危险系数小、防控措施好的区域与企业可以优先恢复。在已恢复营业的消费场所与交易场所内，应严防人群聚集。实现生产与消费的良性循环，需要努力实现消费供给恢复与消费需求恢复匹配。努力营造安全、放心的消费环境，对消费者进行心理疏导、普及防疫知识，提高消费者防疫能力与自我保护能力。

　　培育壮大新型消费、升级消费。新冠肺炎疫情对我国传统消费方式带来冲击，同时也催生了新型消费、升级消费，如线上协同办公、远程诊疗、网络教育、微信商城等线上消费。培育壮大相关消费需求，有利于扩大内需和产业升级。应大力发展居家型健康消费。广泛宣传健康消费知识，包括正确饮食养生、科学体育锻炼、基本医疗保健等方面的知识。体育类企业可以大力发展互联网+体育，发展线上培训、直播健身等新业态新模式，培育线上健康消费习惯。大力发展线上线下互动消费。我国移动互联网基础设施和智能手机产业的快速发展，为发展线上线下互动消费奠定了坚实基础。疫情发生前的“线下体验—线上买单—线下消费”模式逐步演变为“线上买单—线上体验—线下消费”模式。可以鼓励商业企业利用网络和微信大力发展线上影院、商城、游戏、视频和直播等消费业态，为消费者提供优质的居家生活服务。大力发展新型消费服务模式。生鲜配送需求的高涨催生了“非接触型”的消费场景需求。在智能技术和信息技术的强力支撑下，服务型机器人、无人超市、AR试衣、无人机配送等场景开始探索商用可能。大力发展这些新型消费服务模式，可以更好满足人们的居家消费需求。

　　引导形成健康科学的食品消费方式。积极推动绿色环保健康等高品质食品消费，形成健康科学的食品消费方式，确保消费安全。加强食品安全的科普宣传与教育。加大食品安全学校教育、家庭教育与社会教育，提升公众的食品安全科学素养，引导人们形成健康科学的食品消费方式。强化食品企业安全生产的社会责任。食品企业要坚持诚信为本，把食品安全作为生产经营的基本出发点，为消费者提供健康、安全的食品，并自觉接受监管部门和社会监督。引导消费者树立健康科学的食品消费理念，改变不健康的食品消费习惯。日前，全国人民代表大会常务委员会作出关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定。要按照决定要求，全面禁止食用国家保护的“有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物”以及其他陆生野生动物，包括人工繁育、人工饲养的陆生野生动物，防范病毒传播风险，促进人与自然和谐共生。

　　（作者为湖南省社会科学院研究员）  


　　《 人民日报 》（ 2020年03月18日 09 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved