促进实物消费和服务消费回补（新知新觉）

3月4日，习近平总书记主持召开中央政治局常务委员会会议。会议强调，要把复工复产与扩大内需结合起来，把被抑制、被冻结的消费释放出来，把在疫情防控中催生的新型消费、升级消费培育壮大起来，使实物消费和服务消费得到回补。统筹推进疫情防控和经济社会发展，必须在加强疫情防控的同时，积极扩大居民消费，引导形成科学消费。
释放被抑制、被冻结的消费。在确保疫情防控到位的前提下，将释放居民消费潜力作为保持经济平稳健康发展的重要途径。应科学恢复消费品生产。消费品生产企业应把产品质量、安全、健康放到第一位，满足居民消费需求。在恢复生活服务业的过程中，仍应加强疫情防控，实行分区分行业分级的差异化分类管理。危险系数小、防控措施好的区域与企业可以优先恢复。在已恢复营业的消费场所与交易场所内，应严防人群聚集。实现生产与消费的良性循环，需要努力实现消费供给恢复与消费需求恢复匹配。努力营造安全、放心的消费环境，对消费者进行心理疏导、普及防疫知识，提高消费者防疫能力与自我保护能力。
培育壮大新型消费、升级消费。新冠肺炎疫情对我国传统消费方式带来冲击，同时也催生了新型消费、升级消费，如线上协同办公、远程诊疗、网络教育、微信商城等线上消费。培育壮大相关消费需求，有利于扩大内需和产业升级。应大力发展居家型健康消费。广泛宣传健康消费知识，包括正确饮食养生、科学体育锻炼、基本医疗保健等方面的知识。体育类企业可以大力发展互联网+体育，发展线上培训、直播健身等新业态新模式，培育线上健康消费习惯。大力发展线上线下互动消费。我国移动互联网基础设施和智能手机产业的快速发展，为发展线上线下互动消费奠定了坚实基础。疫情发生前的“线下体验—线上买单—线下消费”模式逐步演变为“线上买单—线上体验—线下消费”模式。可以鼓励商业企业利用网络和微信大力发展线上影院、商城、游戏、视频和直播等消费业态，为消费者提供优质的居家生活服务。大力发展新型消费服务模式。生鲜配送需求的高涨催生了“非接触型”的消费场景需求。在智能技术和信息技术的强力支撑下，服务型机器人、无人超市、AR试衣、无人机配送等场景开始探索商用可能。大力发展这些新型消费服务模式，可以更好满足人们的居家消费需求。
引导形成健康科学的食品消费方式。积极推动绿色环保健康等高品质食品消费，形成健康科学的食品消费方式，确保消费安全。加强食品安全的科普宣传与教育。加大食品安全学校教育、家庭教育与社会教育，提升公众的食品安全科学素养，引导人们形成健康科学的食品消费方式。强化食品企业安全生产的社会责任。食品企业要坚持诚信为本，把食品安全作为生产经营的基本出发点，为消费者提供健康、安全的食品，并自觉接受监管部门和社会监督。引导消费者树立健康科学的食品消费理念，改变不健康的食品消费习惯。日前，全国人民代表大会常务委员会作出关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定。要按照决定要求，全面禁止食用国家保护的“有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物”以及其他陆生野生动物，包括人工繁育、人工饲养的陆生野生动物，防范病毒传播风险，促进人与自然和谐共生。
（作者为湖南省社会科学院研究员）
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