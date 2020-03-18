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李克强主持召开国务院常务会议

部署深入推进“放管服”改革，培育壮大新动能，促进稳就业；要求加快重大投资项目开复工，有效补短板惠民生；通过《农作物病虫害防治条例（草案）》

2020年03月18日08:25  来源：人民网－人民日报
 

国务院总理李克强3月17日主持召开国务院常务会议，部署深入推进“放管服”改革，培育壮大新动能，促进稳就业；要求加快重大投资项目开复工，有效补短板惠民生；通过《农作物病虫害防治条例（草案）》。

会议指出，按照党中央、国务院决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，做好“六稳”工作，必须把稳就业放在首位。一要根据疫情持续向好态势，在保持必要疫情防控措施的同时，取消妨碍复工复产的不合理规定，让更多务工人员尽快返岗，有活干、有钱赚。二要深化“放管服”改革。清理取消不合时宜的临时管制措施和不合理的证明、收费等规定。各项助企纾困政策落实要简化手续，政府涉企事项尽可能网上办理，尽快让企业特别是小微企业和个体工商户普遍受益。三要发挥“双创”积极作用，更多采取市场化手段促进大学生、农民工等重点群体就业创业。支持“双创”示范基地、孵化器等发展，增加大学生就业创业机会。鼓励国家科研项目聘用高校毕业生担任科研助理或辅助人员，其劳务费用和有关社保补助按规定从项目经费中列支。消除障碍，为多种形式创业和灵活就业松绑。扩大创业担保贷款对象范围，对优质项目免除反担保要求，缓解小微企业和个体工商户融资难。抓紧出台公有用房对中小微企业租金减免的指导标准。鼓励地方对让利小微企业和个体工商户的私有用房业主、平台企业给予补贴。国有供电供水企业对疫情期间欠电费、水费的中小微企业不断供、不收取滞纳金。四要对“互联网+”、平台经济等加大支持力度，发展数字经济新业态，催生新岗位新职业。依托工业互联网促进传统产业加快上线上云。聚焦养老、托育、家政等就业潜力大的领域，发展线上线下融合的生活服务业。支持发展共享用工、就业保障平台，为灵活就业者提供就业和社保线上服务。

会议强调，要把推进重大投资项目开复工作为稳投资、扩内需的重要内容，抓紧帮助解决各类所有制重大项目建设中的用工、原材料供应、资金、防疫物资保障等问题，推动各地1.1万个在建重点项目加快施工进度。加快发行和使用按规定提前下达的地方政府专项债，抓紧下达中央预算内投资，督促加紧做好今年计划新开工的4000多个重点项目前期工作，加强后续项目储备。对重大项目审批核准等开设绿色通道，尽快实现开工建设。

会议指出，促进农业发展，确保粮食安全，是经济社会健康发展的重要基础。会议通过《农作物病虫害防治条例（草案）》，明确了各级政府及有关部门、农业生产经营者的防治责任，细化完善了监测预报、预防控制、应急处置等全链条防治制度安排，为农业发展特别是做好今年重大病虫害防治、稳定粮食生产提供法律保障。

会议还研究了其他事项。（新华社北京3月17日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 04 版）

(责编：杨曦、庄红韬)
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