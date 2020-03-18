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为稳定全球供应链贡献中国力量（评论员观察）

陈 凌

2020年03月18日08:25  来源：人民网－人民日报
 

　　有规模巨大的市场、有快速兴起的新产业、有持续优化的营商环境，中国在全球产业链、供应链的综合优势不会减弱，只会增强

　　中国既为维护全球供应链稳定贡献着中国力量，也为国际企业分享发展红利提供着中国机遇

　　　

　　上海急企业之所急，摸清“问题清单”、提出“解决清单”，推动外资行业复工率达到99.9%；广东工信部门梳理出102家制造业重点企业名单，建立复工复产“一对一”跟踪服务机制；江西打通进出口梗阻，推动赣欧班列恢复开行、南昌至比利时列日往返全货机航班复航……随着疫情防控形势持续向好，各地区多措并举，有序推动全产业链加快复工复产。这既为企业化解燃眉之急，也为维护全球产业链、供应链的稳定安全提供了有力支撑。

　　疫情会对中国产业链产生怎样的影响？会不会影响中国在全球供应链中的地位？新冠肺炎疫情发生以后，国际社会普遍看好中国产业链、供应链的抗压韧性，但也有人担忧，疫情正在全球扩散蔓延，会对中国的产业链、供应链产生冲击。我们该如何理性看待这一问题？

　　短期来看，疫情对中国经济的影响不可避免，一些行业和企业也会受到一定冲击。尤其是，全球供应链深度融合，你中有我、我中有你，国外的疫情防控形势，反过来也会对国内产生影响，部分外贸企业可能会遭遇接单难、履约难、国际物流不畅、贸易壁垒增多等问题。

　　一方面，中国拥有全球规模最大、门类最全、配套最完备的制造业体系，在全球产业链、供应链中占据着重要地位。疫情发生以后，格力电器、美的集团等家电企业纷纷上马口罩生产线，上汽通用五菱仅用76小时就自主生产出全自动化口罩机，中国石化12天建起一座制造口罩原料熔喷布的生产厂……一个个跨界战疫的案例，折射的正是中国完备的制造业体系和上下游配套能力。在生产率和基础设施等因素愈加重要的全球价值链体系里，中国拥有无可替代的比较优势。可以说，短期的疫情不可能也不会撼动中国在全球产业链、供应链中的地位。

　　另一方面，中国的疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复，包括外资企业在内的重点行业、龙头企业陆续复工复产。这既展现出了中国产业链、供应链强大韧性，更维护了全球供应链安全。不仅如此，中国已经采取一系列政策措施对冲疫情影响，还将出台有针对性的举措。正因此，不但没有出现产业链、供应链因疫情影响从中国向外部大规模转移的现象，反而让中国对全球产业的吸引力更加强劲。

　　如果把眼光放长，更会发现，中国不仅是全球供应链的重要一环，也是举足轻重的“世界市场”；不仅有帮扶企业的短期举措，更有优化营商环境的长效机制。有规模巨大的市场、有快速兴起的新产业、有持续优化的营商环境，中国在全球产业链、供应链的综合优势不会减弱，只会增强。

　　事实是最好的答案。中国在稳定全球供应链上展现出的责任和担当，赢得越来越多有远见的国际企业的青睐。丹麦乐高集团今年计划在中国继续开设80家零售门店；特斯拉在复工复产后计划扩大上海超级工厂产能……中国在扩大对外开放中推动复工复产的举措，既为维护全球供应链稳定贡献着中国力量，也为国际企业分享发展红利提供着中国机遇。

　　“中国经济是一片大海，而不是一个小池塘”。随着企业复工复产进度加快，生产生活秩序有序恢复，外贸产业链、供应链运转畅通，相信每一个人都会对这句话有更加深刻的理解。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月18日 05 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
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