山西优化生态环保服务助力复工复产

本报太原3月17日电 （记者刘鑫焱）日前，山西省生态环境厅出台《关于应对新冠肺炎疫情优化生态环境保护服务支持企业复工复产的意见》，从建立审批绿色通道、创新环保入企服务、推行非现场检查等10个方面，优化生态环境保护服务，支持各类企业在疫情防控期间有序复工复产。
按照要求，国家和地方党委政府认定急需的医疗卫生、物资生产、研究试验等三类建设项目，可豁免环境影响评价手续；按照生态环境部相关要求，将环境影响总体可控、受疫情影响较大、就业密集型等民生相关的十七大类44小类行业纳入环评告知承诺制审批改革试点。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】