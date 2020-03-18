多措并举，欧洲应对经济衰退

为应对新冠肺炎疫情，很多欧洲国家关闭餐厅，以减少民众聚集。这对欧洲餐饮业造成较大冲击。图为3月15日，在法国巴黎共和国广场附近，人们经过一家暂时停业的麦当劳餐厅。

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新冠肺炎疫情在欧洲的蔓延，让欧洲经济面临更大的下行压力。欧洲各国纷纷推出有针对性的刺激措施，欧盟也宣布一揽子货币政策，并呼吁各成员国协调一致，共克时艰。欧洲央行行长拉加德表示，如应对得当，疫情带来的经济冲击将是“短暂和有限的”。

多国下调经济增长预期

随着疫情防控形势日趋严峻，欧洲各国逐步强化防控措施，包括限制公众出行，暂时关闭学校，加大边境管控力度等。这些举措在阻止疫情进一步扩散的同时，也对欧洲旅游业、餐饮业及航空业等第三产业造成了较大冲击。

欧盟工业政策负责人布雷顿表示，受疫情影响，未来一段时间欧盟地区的旅游业损失将高达每个月10亿欧元（1欧元约合7.8元人民币）。德国酒店与餐饮业工会最近一份调查显示，76.1%的协会成员订单数量急剧下降。在法国，自2月中旬以来，餐饮业的营业额下降了25%，酒店业的营业额下降了近40%。

国际航空运输协会表示，自意大利疫情发生以来，前往欧洲的国际航班数量减少了近八成。游客数量减少导致许多大型航空公司减少了航班安排。德国汉莎航空计划在未来几周削减运力至50%，并决定在3月底前停飞150架飞机， 取消约7100次航班。“新冠肺炎疫情对人员、企业和供应链均带来巨大挑战。”英国莎士比亚·马蒂诺律师事务所合伙人迈克尔·穆里根表示：“航空业将在未来几周或者几个月遭受沉重打击。”

目前，欧洲各国纷纷下调经济增长预期。欧洲央行已将欧元区今明两年的经济增速从1.1%和1.4%分别下调至0.8%和1.3%。法兰西银行也将法国今年第一季度的经济增长预期从0.3%下调至0.1%。德国智库基尔世界经济研究所则将今年德国经济增长预期下调1.2个百分点至负0.1%。

受市场预期低迷的影响，欧洲金融市场也出现大幅波动。欧洲央行行长拉加德表示：“疫情的蔓延对欧元区经济的增长前景带来严重冲击，进一步增加了市场的不稳定性。”

推出多项应对危机举措

面对当前形势，欧洲理事会主席米歇尔认为，应对新冠肺炎疫情对经济带来的冲击，已成为欧盟最主要的政策方向之一。欧盟及一些欧洲国家纷纷通过建立专项基金、出台扶持政策等方式，助力抗击新冠肺炎疫情，帮助中小企业渡过难关。

3月10日，欧委会宣布设立总额为250亿欧元的“危机应对基金”，主要用于支持公共医疗体系、中小企业及劳动力市场，预计将于未来几周内开始投入运营。欧洲央行决定，将在今年年底前额外增加1200亿欧元资产购买计划，重点确保私人部门购买债券，并支持银行向受疫情影响较大的实体部门特别是中小企业提供贷款。

3月12日，欧洲央行召开货币政策会议，宣布为今年6月至明年6月实施的定向长期再融资操作提供更加优惠的贷款条件，并降低欧元区银行的资本准备金率等关键政策门槛。这些举措旨在通过扩大量化宽松、使用流动性工具以及灵活银行业监管等措施，为欧元区市场注入额外流动性。目前，欧洲央行决定暂维持欧元区主导利率不变。分析人士认为，这是为了避免负利率对欧元区银行业造成更大压力。

德国政府计划向企业提供不设上限的贷款，并在未来4年每年新增投资31亿欧元。法国政府也已允许企业延期缴纳社会保险金，并加强国家投资银行对中小企业的资金扶持。处于“脱欧”过渡期的英国政府为改善企业和家庭的现金流，将基准利率下调50个基点至历史最低值0.25%，还表示将投入120亿英镑（1英镑约合8.6元人民币）用于支持英国国民健康服务体系，对餐饮、娱乐等产业进行税费减免，并在未来12个月为中小企业提供为期4年的低利率融资。

需要成员国协调一致行动

经济合作与发展组织近期发布的《新冠疫情：危机中的世界经济》报告中称，统一的财政政策将是最有效的促进增长的方式。有分析人士指出，疫情造成欧元区供需两端萎缩、消费投资信心下滑和金融市场震荡。除了超宽松货币政策，欧洲各国还需推出更有力的财政政策。

据统计，截至目前，欧元区各国已宣布的财政刺激总规模约270亿欧元，仅占欧元区国内生产总值的0.25%左右。此外，欧元区私营部门承受巨大压力，对金融市场稳定构成风险。

瑞银集团经济学家斯特尼斯认为，欧洲国家在应对疫情造成的经济挑战时，首要任务是确保金融市场的稳定。单纯的货币政策不足以确保经济恢复，欧盟应做好准备，出台更加全面的财政计划。斯特尼斯认为，对于欧元区来说，经济政策的有效性需建立在两个基础之上，即确保成员国层面政策间的协调一致，以及更强的政策针对性。

拉加德也给出类似建议。她强调，欧洲央行的政策工具只有在得到成员国政府支持的基础上才能发挥效果。她呼吁各国采取强有力的财政应对措施，并将政策重点放在确保银行和资本市场的信贷流量、帮助企业减轻成本压力以及保证劳动者利益三个方面。

当前，很多欧盟国家领导人表达了采取一致行动的意愿。法国总统马克龙表示，欧盟成员国应协调一致，应对经济衰退。德国总理默克尔称，德国愿随时根据需要采取相应措施。米歇尔认为，在疫情冲击欧洲经济的特殊时刻，“需要灵活执行”欧盟的财政纪律。这一表态预示着欧盟各国或可暂时突破“赤字率不得超过3%”的红线，利用更多财政资源稳定经济。

拉加德认为，如应对得当，疫情带来的经济冲击将是“短暂和有限的”，欧元区经济增长势头有望在中期内得到恢复。

（本报布鲁塞尔、柏林、巴黎、伦敦电）

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 17 版）

(责编：杨曦、庄红韬)