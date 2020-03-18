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湖南芷江：

文旅业歇业不歇劲

田  鸿  杨莹秀

2020年03月18日08:27  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　图为游客参观中国人民抗日战争胜利受降纪念馆。
　　来源：湖南日报

　　日前，湖南省芷江侗族自治县政府将录制的和平城、研学营地、和平湖水上娱乐、五星级酒店等4个文旅重点招商项目视频报送到“2020怀化市生态旅游产业重点招商项目网络推介会”，将通过网络视频直播的形式呈现给观众。

　　疫情期间，芷江文化旅游业歇业不歇劲。中国人民抗日战争胜利受降纪念馆组织专业团队，制作VR虚拟展厅，让游客足不出户也能通过手机在家看展。

　　“利用疫情空档期，我们组织文化旅游从业人员苦练内功，开展在线培训学习，从文化旅游服务、景区建设到文旅营销、研学旅行路径探索，可谓丰富多彩。”芷江县文化旅游部门负责人李艳军介绍，为减轻疫情对文化旅游业的影响，促进文化旅游消费复苏，释放文化旅游品牌魅力，芷江依托和平文化、民族文化、历史文化、生态文化，制定了创建全域旅游示范县、5A级景区的工作方案，大力推介了一批文化旅游招商引资项目。

　　为鼓励外商投资和企业复工复产，芷江推出了包括缓缴社会保险费、减免中小企业房租、延期申报交纳税款、优先解决项目建设用地等在内的12条措施，并采取“一事一议”的方式给予重大文化旅游项目相应奖励。

　　针对企业融资难题，芷江积极为银企牵线搭桥，开辟贷款绿色通道，线上办理贷款。近日，由芷江县政府牵头的政银企合作洽谈会上，该县9家银行与18家企业共签订贷款意向协议23项，金额达12.8亿元。

(责编：杨曦、庄红韬)
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