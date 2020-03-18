国家发展改革委外资司副司长吴红亮3月17日表示，从目前看，外资企业外迁的问题并不突出，外资基本盘是稳的。

吴红亮介绍，疫情发生以来，由于交通物流受阻、人员无法到岗、防疫物资不足等因素，外资企业跟内资企业一样遇到了经营上的困难。“我们了解到，部分企业也出现了难以接到订单，或者接到订单难以完成的情况，存在一些订单转移的问题。”

“但是随着复工复产工作大力推进，产业链上下游各个环节逐步打通，形势逐步好转。特别是进入3月份以来，随着全国疫情防控形势不断向好，企业复工复产率不断提升，外资企业在华生产经营逐步走向正常，订单完成情况不断好转，企业信心加快恢复。”吴红亮说。

吴红亮指出，虽然发生了疫情，但我国产业链整体优势没有改变。我国拥有强大的国内市场，在很多行业领域，比如汽车、电子、机床、服装等领域，都是全球第一大市场，这是广大外资企业十分看重的。同时，我国拥有世界上规模最大、门类最全、配套最完备的产业体系，在这个产业体系下能够实现从产品研发成果到量化生产的快速转化，而且在生产过程中，保持了高频灵活的产品升级迭代，这对很多行业都非常重要，也是外资企业高度重视的。

为了应对疫情带来的负面影响，国家发改委日前出台了“稳外资11条”，聚焦5个方面：积极帮扶外资项目和外资企业复工复产。加大推进重大外资项目的力度。改革外资项目管理。落实负面清单，扩大鼓励范围。做好投资保护和服务工作。

吴红亮表示，下一步，将督促各有关省市发改委，会同有关方面，抓好11项稳外资措施的落实，特别是把工作做实做细，以外资项目特别是重大外资项目为抓手，做好稳外资工作。“我们相信，随着开放红利的进一步释放，通过共同努力，能为广大外资企业在华深耕发展提供更好的服务，外资企业预期会更加稳定，长期在华发展的信心也将进一步增强。”

(责编：杨曦、庄红韬)