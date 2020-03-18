政策集中发力 中小微企业复产再攻坚

记者获悉，当前全国各地复工复产加快推进，除湖北等个别省份外，规模以上工业企业复工率已超过90%。不过，中小微企业复工复产率仍相对较低，不少企业面临“复工难复产”“复产难达产”问题。近日，从中央部委到地方频频部署，集中发力纾困中小微企业，为其复工复产送出新一波专属政策红包，涵盖用工保障、财税补贴、贷款扶持、租金减免、大企业帮扶等多个方面。

中小微企业复产仍有难题待解

国家发改委新闻发言人孟玮3月17日在新闻发布会上表示，全国规模以上工业企业复工率提高较快，除湖北等个别省份外，全国其他省（区、市）复工率均已超过90%，其中浙江、江苏、上海、山东、广西、重庆等已接近100%。

不过，工业企业复工复产仍存在复工未全面达产的情况。此外，中小企业复工率相对较低。工信部最新数据显示，全国中小企业开工率仅60%左右。

“与大型企业相比，中小微企业复工进度偏慢，复产水平不高。”在3月17日工信部召开的中小企业复工复产情况视频座谈会上，中国物流与采购联合会副会长贺登才指出，当前中小企业复工复产面临的主要问题集中在需求不足复产难、资金短缺运营难、利好政策落地难等方面。

“中小企业自身抗风险能力比较弱，受疫情冲击影响也比较大，复工复产的难度也比较大。”工信部副部长辛国斌日前在国新办发布会上表示，此前出台的各项扶持政策缓解了中小企业的资金压力，但是一些企业反映，这些政策看得见摸不着，还存在一定的“断点”。而产业供应链中断是中小企业复工复产面临的最大困难。

“受多重因素影响，中小微企业复工复产进度不及预期。”万博新经济研究院副院长刘哲对《经济参考报》记者表示，相比规上企业，中小微企业员工数量少，但人员利用度高岗位替代性低，目前外省员工、农民工的返岗率仍不足。此外，收入成本和需求活跃度“双低”导致中小微企业复产积极性不足。中小微企业对于市场和需求的敏感性较高，当前线下需求量和人流量较正常时期还有较大差距。

她还指出，口罩等医疗物资不足、防疫成本仍高、开业审批手续繁琐、商务和物流不顺畅等也是制约因素。

央地瞄准痛点密集施策

瞄准中小微企业复工复产痛点，中央部委和地方密集施策，拿出一揽子超常规、针对性的硬举措，推动中小微企业跑出复工复产“加速度”。

针对现金流短缺问题，央行、银保监会等金融监管部门接连出台多个重磅文件，在力促信贷投放“扩总量”“降成本”的同时，加强对中小微企业的精准帮扶。央行3月16日实施普惠金融定向降准，据央行相关负责人介绍，此次定向降准释放长期资金，可有效增加银行支持实体经济的稳定资金来源，每年还可直接降低相关银行付息成本约85亿元，通过银行传导有利于促进降低小微、民营企业贷款实际利率，直接支持实体经济。银保监会发布临时延迟还本付息、适度提高小微企业贷款不良容忍度等多项政策。

针对产业链“断链”问题，工信部组织行业协会和专家梳理摸排了多条产业链上50余家龙头骨干企业和7000余家核心配套中小企业，协调推进产业链上的大中小企业协同复工复产。3月16日，工信部召开推动产业链协同复工复产电视电话会议强调，把推动产业链协同复工复产作为当前工作的重点，推动大企业牵引中小企业抱团复工复产，千方百计稳住中小企业。

针对用工保障、财税支持、社保减负、物流畅通等痛点，相关部门也合力打出组合拳。例如，国家税务总局发文要求阶段性减征职工基本医疗保险单位缴费，鼓励各地通过减免城镇土地使用税等方式支持出租方为个体工商户减免物业租金。国家发改委连续发布两个通知，宣布阶段性降低企业用电及非居民用气成本，提前执行淡季价格。

地方也频发政策红包。安徽日前印发《关于助力中小微企业克服疫情影响加快复工复产的若干意见》，从加快复工复产进度、加大稳岗用工保障、缓解中小微企业融资难融资贵融资慢等七个方面出台22条措施，精准有序推动中小微企业复工复产，更好地促进上下游产供销大中小企业整体配套协同复工。

湖南依托云资源赋能中小企业复工复产，推出中小企业复工复产云服务产品，举办中小企业复工复产云上服务资源对接会。为缩短政策制定和落地时间差，福建开通政企直通车特别通道，提供专题援助。

持续发力稳定发展预期

在专家看来，推动中小微企业加快复工复产仍要持续发力，聚焦微观主体内在动力，稳定中小企业发展预期。

“目前，全国复工复产各环节尚未完全协同，产业链、供应链还存在阻滞环节，实体经济需求偏弱，一些小微企业仍然面临生存、生产困难，需要更大力度、更加精准的纾困举措。”中国民生银行首席研究员温彬表示。

在加强产业链协同支持上，银保监会政策研究局一级巡视员叶燕斐3月15日在国务院联防联控机制新闻发布会上指出，全球产业链的很多关键节点和核心企业都在中国，要加大对这些产业链的核心企业，包括国内产业链核心企业的支持。同时，围绕核心企业，更好地支持上下游的中小企业，形成对整个产业链生态的支持。

在加大减负力度上，辛国斌表示，要下大力气纾解中小微企业生产经营困难。进一步研究出台相关政策，解决一些合理但不合时的收费，进一步降低中小企业的经营成本。

金融支持仍要加码。叶燕斐表示，小微企业和民营企业一直面临融资难题，特别是交通运输、批发零售、文化娱乐、住宿餐饮等行业的小微企业、民营企业受冲击较大。在更好支持其复工复产上，要特别鼓励银行机构加大流动资金贷款投放。

中信证券首席固定收益分析师明明认为，未来央行将继续推动专项再贷款等新型货币政策工具，同时继续运用“三档两优”存款准备金率、再贷款再贴现、定向中期借贷便利等结构性货币政策工具来强化对小微企业、民营企业的信贷支持。

刘哲表示，在帮助外省员工、农民工尽快返岗的同时，要为有复工复产意愿但用工短缺的中小微企业提供必要的人才招聘和培训服务。此外，进一步简化中小微企业复工复产的审批程序，并以园区等为单位，为复工复产的中小微企业提供相关防疫物资。还应多措并举稳定中小企业发展预期，如出台直接提振消费的政策，推动补偿性消费，鼓励可选消费，同时，推动电商上游制造业中小企业复工复产，尽快打通供给和需求的良性循环。

(责编：杨曦、庄红韬)