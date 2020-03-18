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百强房企去年“增收不增利” 负债水平仍高

2020年03月18日08:44  来源：经济参考报
 

3月17日，中国指数研究院公布的2019年房地产百强企业研究报告显示，全年百强房企市场份额进一步提升，行业集中度增加，但是企业“增收不增利”现象普遍存在，负债水平仍处高位。

该报告指出，2019年百强房企销售规模稳步提升，销售总额、销售面积分别达98179.3亿元、72458.3万平方米，同比增长16.3%和13.5%。与此同时，2019年，百强房企市场份额稳步上升至61.5%，较上年提高5.2个百分点。其中，综合实力前十大企业市场份额为27.7%，较上年提高1.3个百分点。

不过，受营业成本上涨及销售溢价率下降等多重因素影响，2019年百强房企净利润均值增速不及营业收入均值增速，出现“增收不增利”现象。年内，百强房企净利润率、净资产收益率均值分别为11.1%、15.9%，盈利能力小幅下降。受房地产调控政策持续、各类成本居高不下等因素影响，叠加企业周转速度的下降，百强企业净利润率均值、净资产收益率均值较上年分别下降0.5、0.8个百分点。

此外，2019年内，房地产百强企业由“去杠杆”转为“稳杠杆”，负债水平仍处于高位。全年，百强企业资产负债率均值为78.7%，较上年微增0.2个百分点；剔除预收账款后，有效负债率均值为49.0%，与上年持平。

中指院相关人士指出，2019年百强房企债务期限结构略有改善，短债长债比较上年下降0.01。其中，规模较大企业债务期限结构更为合理，前10企业短债长债比均值为0.40。

2019年，全国房地产市场调控政策整体偏紧，二线城市仍是百强房企主要销售来源。从50家百强代表企业重点项目销售情况来看，一线城市受房地产相关需求回暖等因素影响，销售额占比较上年小幅上升0.7个百分点至14.6%；二线城市占比为44.5%，较上年下降2.2个百分点；三四线城市受城镇化进程提速、房企加快出货等因素影响，销售额占比增长1.5个百分点至40.9%。

(责编：杨曦、庄红韬)
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