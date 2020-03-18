原标题：文化和旅游部提醒：暂勿前往高风险国家旅游！

文化和旅游部产业发展司司长高政18日在国务院联防联控机制新闻发布会上说，当前，外防输入已成为当前我国疫情防控的重中之重，将密切关注其他国家新冠肺炎疫情形势，采取适当的、必要的措施，阻止疫情跨国扩散。文化和旅游部已发布部分疫情严重国家的旅游提醒，请中国游客及时关注境外疫情形势，切实提高安全防范意识，充分评估出国旅游引发的感染风险，暂勿前往高风险国家旅游。（记者李延霞 温竞华）

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