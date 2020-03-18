原标题：全国大型超市电商快递业等开业率超过90%

商务部消费促进司负责人王斌3月18日在国务院联防联控机制新闻发布会上说，近期市场消费触底回升，稳步向好，大型超市、电商、快递业等开业率超过90%。全国生活必需品供应充足，价格稳中回落。总体来看，疫情对消费短期影响较大，中期趋于平缓，随着政策落地见效，后期消费会逐步恢复。疫情不会改变我国消费长期稳定和持续升级的发展趋势。（记者李延霞 温竞华 ）

(责编：冯粒、曹昆)