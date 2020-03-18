传统购物中心加速转型 直播成为求变新选择

中新网3月18日电 近日，长虹 美菱中国区总经理吴定刚化身主播，来到抖音直播间，促成线上线下45456个交易订单，销售额突破1亿元。
直播间内，吴定刚带领网友云游“亚洲首条5G数字生产线”，多个角度展示电视细节，讲解不同类型电视特点，并在直播间派发大额红包和多重购机福利，整场直播同时在线人数峰值达5.7万，其中四川本地最多，其次为河南用户。
“疫情影响了实体门店销售，也造成了企业原材料供应紧张。从整个电视行业来看，当期成交额至少缩减20%以上”，长虹电视营销事业部总经理杨治国谈道，“这场疫情，让很多事情走上了快车道，复工后直播成了我们转型的探索方式。
不仅是长虹电视，突如其来的疫情，也加速了传统购物中心的转型，直播成为求变的新选择，很多没有接触过直播的商场、家居卖场、电器卖场等通过直播探索新的可能，鼓励导购、主播上阵，利用直播与消费者建立联系。
据悉，上海新世界百货每年三八妇女节有38小时营业促销的传统，今年疫情期间，他们将线下搬到了线上，以38小时抖音直播的方式，邀请12位主播“探店”，百家品牌导购上场解说，将一个完整的线下商场搬入线上，线上线下销售总和环比增长8倍。
大连百年港湾奥特莱斯的一场直播中，14个品牌接力进行，吸引了79万人观看直播，带来86万元的销售额。他们发现，“云逛街”不仅为购物中心缓解收入压力，也为日后线下经营积聚能量。通过线上直播运营，一方面可以维持消费者品牌关注热度，激发未来线下消费的欲望；另一方面，未来可以借助直播将线上线下会员打通，探索一体化的运营方式。
据了解，疫情以来抖音推出“云逛街”项目，通过10亿直播流量扶持计划、小店入驻绿色通道、 0门槛开通购物车、官方培训等专项政策，助力门店商户线上不打烊，助力企业复苏与转型。
抖音相关负责人表示，在疫情的特殊时期，我们希望通过一系列扶持政策，帮助线下商家具有线上化直播能力，助力他们通过直播获得新的增长。
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