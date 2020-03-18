原标题：渤海再获重要油气发现

新华社北京3月18日电（记者刘羊旸）记者18日从中国海洋石油集团有限公司获悉，该公司在渤海莱州湾北部地区获得大型发现——垦利6-1油田，是继千亿方大气田渤中19-6之后，在渤海获得的又一重要油气发现。

中国海油有关负责人表示，垦利6-1油田具有储量规模大、油品性质好、测试产能高的特点，发现井垦利6-1-3共钻约20米厚的油层，完钻井深1596米。从测试上看，仅该口井原油年产量就可达40余万桶。

据介绍，2019年，中国海油大力提升国内油气勘探开发力度，启动增储上产“七年行动计划”，在勘探领域创新思路、大胆探索，在国内海域取得了多个新发现。垦利6-1的成功勘探，打破了该区域多年无商业油气发现的局面，为渤海油田持续绿色稳产奠定基础。

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