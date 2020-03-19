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政府提供帮助，商家做好服务，各地力保蔬菜销售量足价稳

买得到 吃得起 种类丰（关注米袋子菜篮子③）

本报记者  王云娜  刘新吾  窦瀚洋

2020年03月19日08:36  来源：人民网－人民日报
 

　　图①：徐建军（右）在大河西农产品物流中心走访，了解葱的销售情况。
　　本报记者 王云娜摄
　　图②：熊晓东（左）检查物资储备和供应情况。
　　赵武强摄
　　图③：徐哲纹在商品基地查看食材。
　　宋新明摄

　　核心阅读

　　保障好米袋子、菜篮子，销售环节不容忽视。商务部门帮助商户恢复营业、减轻他们的经营负担；大型商超多渠道加强采购、新开仓库，保证商品充足供应；线上生鲜平台多方扩展货源，不但价格稳定，还开发出新菜品……确保百姓买得到、吃得起、种类丰。

　　 

　　销售，是菜篮子、米袋子流向百姓餐桌的最后一环。为保障老百姓买得到、吃得起，各地政府出台了哪些措施、给予了哪些帮助？线上和线下销售渠道的情况如何？记者进行了探访。

　　商务局工作人员——

　　轮流蹲点值守

　　鼓励尽快开市

　　“今天多少人进出？有没有人体温异常？新开市的店铺都消毒了吗……”位于湖南省宁乡市的大河西农产品物流中心，车来车往，十分热闹。宁乡市商务局党组成员徐建军前来蹲点，第一件事就是检查防疫情况。“这里八成以上的商户都已恢复营业。”他边走边说。

　　大河西农产品物流中心是一级批发市场，出售的农产品由产地直供。它不仅是长沙城西150万人的菜篮子、米袋子，更是益阳、常德、娄底等城市的货源地。为了让大家买得到、吃得起，宁乡市商务局安排徐建军和3名干部，组成了“大河西”保供工作专班。大年初三起，每天分两班轮流来这里蹲点值守。

　　“老百姓顿顿都要吃蔬菜，消耗得快。你们虽然储备了3000吨蔬菜，但要提前做打算，尽快恢复营业，避免断供。”蹲点第一天，徐建军找到物流中心的市场管理方，一方面鼓励尽快开市，另一方面帮着协调口罩、消毒液等开业必需的防疫物资。

　　这里的农产品，源自全国各地，保供离不开物流支撑。当时，出于疫情防控的需要，湖南要求跨省运输必须办理通行证。在徐建军的指导下，市场管理方收集好需要跨地区运输的商户名单、运输货物品种及车辆型号等具体信息，和管理方一同与上级商务部门做对接、跑手续。从2月4日起，124张通行证分批办好，解决了农产品运不进来的难题。

　　还有一些非常具体的细节要做好。例如，出于防控需要，宁乡的宾馆酒店都歇业，跑运输的货车司机前来，没有歇脚吃饭的地方，间接影响了运输效率。徐建军把这一现实困难上报给宁乡市人民政府，通过协调多个部门，大家共同努力，将货车司机统一安排在不远的一家酒店，司机师傅们的吃住终于有了着落。

　　由于酒店不开业、工地不开工、学校没开学，在“大河西”承租铺面的商户们，面临着巨大的销售压力。加上各方面成本上涨，有的商户甚至出现亏损状态。更让人担忧的是，一些生鲜产品若没有及时卖出，就会烂在仓库里，造成损失。

　　这些问题，徐建军一一梳理在册。在他的建议下，市场管理方决定缓收商户租金，从1月21日到疫情结束，免除货车的进场费和停车费，切实为商户减轻负担。对于资金上出现困难的商户，引导他们与银行对接，争取金融支持。

　　大型超市负责人——

　　保障货物充足

　　维持物价稳定

　　“萝卜少摆点，白菜多放点。”在重庆铜梁区重百超市里，商场负责人熊晓东正在超市“巡逻”，查看生活用品进货情况，调整货架摆放。

　　为什么要作这调整呢？据熊晓东介绍，萝卜等瓜果类蔬菜存放时间久，疫情发生之初，市民需求大，大批购买。现在，市民生活逐渐回归正轨，对瓜果类需求减少，更喜欢购买新鲜绿叶蔬菜。

　　在货架调整的背后，是充足的物资供应。熊晓东每天都要去仓库看看，看着堆满的米油、干鲜和肉类，他才放心。

　　铜梁城区共有30多万人口，每天生活必需品消耗量大。疫情开始后，为保障物资供应，超市一方面加强与供货单位沟通，畅通进货渠道，另一方面，还在区商务委、区农委的支持下，在当地蔬菜基地增加采购渠道，保障进货渠道。

　　有了货物，还得有仓库。超市积极响应政府号召，第一时间启动民生保供项目，新开仓库，储存生活物资，保证群众生活必需品供应。

　　货物充足，涨价压力就小。目前，重百超市在铜梁有3个门店，龙城天街店生活用品日均营业额30多万元，比平时增长一倍左右，但价格一直保持平稳，涨价幅度仅有5%左右。

　　为了稳定物价，重百超市总部还对部分生活必需品限价，比如土豆，价格不能超过2.8元一斤。即使进价涨了，也不能超过这个价格。超市还免费送货上门，方便市民，降低感染风险。

　　之所以能保障货物供应和价格稳定，离不开超市员工的共同努力。“春节刚开始，我们就紧急部署，调配人力物力，管理层的30多人也全部下沉到一线，营业时间也延长一个小时，全力保供应。”熊晓东说。

　　除了自身努力，政府的支持也十分重要。疫情发生后，铜梁区立即将重百等大型超市确定为主要保供单位，出台10条费用奖补减免措施，在税收、贷款等方面予以减免优惠，并对物流、房租等项目给予财政补贴，有效减轻企业负担，保障民生供应。

　　“虽然暂时困难点，有些损失，但在政府帮助下，我们的货物供应足，价格稳得住。”展望未来，熊晓东信心满满。

　　线上平台工作者——

　　加强多方联系

　　提高运作效率

　　“快一个月时间没出门，其间线上买菜，直接送货到家，生活基本没受啥影响。”说这话的，是杭州某互联网公司职员林海帆，防疫期间居家办公，他笑称自己变成了“宅男”，厨艺也见长。

　　林海帆口中的“线上买菜”，其实是通过盒马鲜生这样的线上平台，采购蔬菜水果等生活物资，他告诉记者：“通过手机APP下单，每日首单免运费，配送小哥会将商品送至小区门口，配送过程无接触，倒也安全放心。”别看现在线上采购挺方便，“2月初那会儿还得定时‘抢菜’呢，好在现在已经能随时下单。”

　　“疫情发生后，确实让我们有些措手不及，”杭州盒马鲜生总经理徐哲纹说，盒马鲜生在杭州共有14家店，门店一线员工约3000人，春节期间留在杭州的仅有一半多，这段时间线上销售量翻了一番，“从采购、销售到配送，保障物资供应，稳定价格成了摆在眼前的大问题，我们也在不断优化服务。”

　　为了保障蔬菜供应，公司特意联系到省内多个农产品基地，“像三门县的西蓝花基地，当地因为运力不足无法配送，我们就专门派车前去采购。”一方面帮助菜农解决滞销蔬菜，另一方面也丰富了公司的蔬菜储备，“年前许多酒店的生鲜订单因为无法营业而取消，我们联系到供应商帮忙分担，有些海鲜甚至半价出售。”徐哲纹说，特殊时期行业内更需要互相帮助，低价销售既不浪费，还能让大家吃得更好。

　　眼见物流与供应成本提高，价格上是否会有波动？面对疑问，徐哲纹解答道：“商品会按照与供应商的合同来定价，价格上保持稳定，我们也保证疫情期间绝不会随意涨价。”

　　商品虽未涨价，但销售结构却悄悄发生了改变，“通过大数据分析，我们发现半成品菜在这段时间卖得特别好，”徐哲纹说，半成品加热即可食用，深受消费者喜爱，“使用我们平台的年轻人居多，半成品菜对他们而言既方便又美味，像春卷、胡椒猪肚鸡锅等半成品成了畅销品，日均销量是平时的10倍。”为此，公司在保证现有品种供应的基础上，又特意开发了50种新菜品，并保证供应充足、绝不涨价。

　　如今，借助大数据精准分析和复工人员的不断补充，平台的运作效率正逐渐提高，不仅商品补货快，配送也很及时。居家买菜的经历也让林海帆连连点赞：“总担心这段时间的正常生活会受到影响，没想到买菜很方便。”


　　《 人民日报 》（ 2020年03月19日 13 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
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