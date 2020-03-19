积极有序推进复工复产

重大工程关系国计民生。目前，川南城际铁路已全面复工复产，建设单位在做好疫情防控前提下，在关键工点建立24小时三班倒工作制，按“人休机不休”的要求抓进度抢工期，确保工程顺利推进。

图为3月17日，川南城际铁路四川省泸州市龙马潭区段建设现场，工人们在抓紧施工，重现往日繁忙。

刘学懿摄（影像中国）

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 01 版）

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