疫情不会改变我国消费持续升级的趋势

国务院联防联控机制18日召开新闻发布会，介绍促进消费回补和潜力释放有关情况。商务部消费促进司负责人王斌指出，疫情发生以后，人工智能、远程办公、“互联网+医疗+药店”等逆势发展，信息消费、防护用品、卫生健康用品这些消费显著增长。

据王斌介绍，疫情发生以后，生活必需品消费稳中有增，餐馆的堂食转外卖、外出用餐变成了居家做饭，1至2月份食品销售同比增长9.7%。新型消费和升级消费不断拓展，无接触配送、无人零售、直播零售等消费新模式、新方式快速发展。

但王斌坦言，新冠肺炎疫情蔓延以后，居民的外出急剧减少，消费市场受到较大冲击，特别是对2月份影响巨大。据国家统计局统计，1至2月份全国社会消费品零售总额同比下降20.5%，增速比去年同期回落28.7个百分点。大宗耐用消费品当中，汽车销售额同比下降37%，家具下降33.5%，建材下降30.5%，家电下降30%，住宿、餐饮、美容美发、大型百货商场、购物中心这些行业和业态客流大幅下降，企业的经营面临较大困难。

王斌强调，总体来看，疫情对消费短期的影响较大，中期趋于平缓。随着国家和地方出台一系列促进消费回补和潜力释放的政策，后期消费会逐步恢复。疫情期间，全国生活必需品市场供应充足，疫情使我国市场和流通经受了一场严峻的大考，疫情不会改变我国消费长期稳定和持续升级的发展趋势。

国家发改委就业收入分配和消费司司长哈增友指出，今后将抓好六方面的消费工作：第一，全力保障吃穿用基本消费。第二，培育壮大新型消费、升级消费。第三，重振文旅和餐饮消费。第四，扩容提质养老、托育等服务消费。第五，全面推广健康消费。第六，着力释放三四线城市和农村市场消费潜力。

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