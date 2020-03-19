按下“快进键” 吹响“集结号”

【探寻“中国之治”的“实践密码”】

摘要

中央企业承担着国家重大工程、重点项目建设任务，也是“一带一路”建设的主力军。国务院国资委认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，全面指导中央企业在重大工程建设上做好疫情防控、加快复工复产，为保持经济平稳运行提供有力保障。广大中央企业坚持党建引领，聚焦初心和使命，不断增强政治能力、锻造政治忠诚，为打赢疫情防控阻击战、实现全年经济社会发展目标提供坚强政治保证。

关键词：重大工程 复工复产 党建引领 “一带一路”建设

2月12日，中共中央政治局常务委员会召开会议。习近平总书记主持会议并发表重要讲话。会议指出，要在确保做好防疫工作的前提下，分类指导，有序推动央企、国企等各类企业复工复产。

中央企业承担的重大工程、重点项目关系到经济社会发展全局，关系到国计民生，对于社会各类企业具有较强的带动力和辐射力，对于刺激市场活力、提振社会信心具有重要作用。国务院国资委党委坚决贯彻落实党中央决策部署，指导协助中央企业听从号令、勇挑重担，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，高标准高质量高效率抓好重点项目建设，一个个“国之重器”带头吹响复工复产“集结号”。

1.重大投资建设项目，激发潜能释放动力

在华电集团负责建设的国家重点项目——世界首台套超临界双抽再热背压机组的施工现场，工人们佩戴安全帽和口罩，正在进行紧张作业，久违的机器轰鸣声，响彻天津南港工业区上空。

我国具有完全自主知识产权的第三代核电技术“华龙一号”全球首堆——中核集团福清核电5号机组热态性能试验日前基本完成，为后续机组装料、并网发电等工作奠定了坚实基础。

中交集团395名员工日前包机抵达新疆库尔勒市返岗复工，为新疆乌尉公路这一国内在建最大公路PPP项目按下了“加速键”。项目地处“新丝绸之路经济带”核心区，建成后将对新疆地区乃至整个“一带一路”沿线地区的经济发展、社会进步和民族团结带来深远影响。

从北国到南疆，从建设到应用，在抗击新冠肺炎疫情的关键阶段，我国迎来新一批重大工程的收获期和启动点。中央企业积极采取有效措施，在确保疫情防控到位的前提下，一个个重大工程、重点项目陆续复工落地，为经济社会平稳健康发展提供强有力支撑。

中国第四、世界第七大水电站——总装机1020万千瓦的三峡集团乌东德水电站建设现场已有4台机组全面进入总装阶段；中国船舶集团上海外高桥造船有限公司在复工复产一周的时间里，完成一座JU2000E型海上自升式钻井平台交付离厂、两艘21万吨散货船试航等，带动产业链上其他企业加快生产；中国移动2020年底5G基站数达到30万个的目标不变，中国联通和中国电信将力争前三季度提前完成全年25万座基站的建设目标；中国中车集团四方车辆有限公司全面复工，高速动车组生产线上“复兴号”等所有项目恢复生产。

同时，为确保全球产业链供应顺畅，中车集团正在执行的160多个海外项目已经全面复工；航空工业气动院承担的国家重点工程FL-62风洞建设按期复工，已全面进入现场联合调试阶段，为项目按期完成年度建设任务打下坚实的基础；中核集团旗下400余家生产型企业已经开工生产，承担的多个国家重点工程已经恢复建设；2月26日清晨，国投曹妃甸港呈现9条船同时靠泊景象，这是自2月10日以来首次接近全满泊状态；国家电投1045个企业全部复产，复产率达100%；中国电建施工的国家重大水利工程西藏湘河水利枢纽及配套灌区工程如期实现大江截流，标志着该项目正式进入大坝主体施工阶段……

中央企业很多处在整个产业链的关键环节，由其承担的重大工程、重点项目加快开工建设，可以带动产业链上下配套产业更好地复工复产，惠及就业、消费等多个民生领域。中国中铁党委按照统一部署，有力有序推动银西高铁、雄安站、丰台站等一大批国家重点工程项目复工，全公司4595个在建工程项目整体复工复产率达90%以上。三峡集团宣布在广东、江苏等地开工建设总装机规模392万千瓦、总投资580亿元的25个新能源项目，建设期预计提供各类就业岗位约1.7万个。国家电网近日开工复工项目的总规模近千亿元。在这些重大项目的带动下，为特高压工程供应主设备的15家骨干设备制造企业及重点实验室均已复产；为特高压工程提供线路材料的91家企业中，86家已复产。

一项项重大投资建设项目激发了发展潜能，释放了发展动力。

“疫情突如其来，增加了企业经营工作的困难和复杂性，也是央企锤炼和成长的一次重要机会。央企变压力为动力，彰显了面对重大危机的应对能力。”中国企业改革与发展研究会会长、中国上市公司协会会长宋志平表示。

2.砥柱中流，在复工复产一线彰显初心本色

沧海横流，方显英雄本色。抗疫与复工当前，检验着党员干部的初心使命和意志品质。面对严峻考验，国企央企充分发挥主力军、国家队作用，党员领导干部坚守岗位、靠前指挥，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥，汇聚起复工复产、投身建设的强大正能量。

中国建筑三局武汉火神山、雷神山医院建设团队自开工之日起就组建了临时党组织，建好堡垒强引领。

国家电网湖北电力共产党员服务队以最高的标准、有效的组织保障、可靠的技术措施、饱满的精神状态、严明的工作纪律，坚决完成各项保电工作任务。

航天科工湖北航天医院除夕发出集结令，举行抗击新冠肺炎疫情誓师仪式，党员医护人员郑重递交“我是党员我先上”请战书。

国机集团中国中元顾问总建筑师黄锡璆博士已年近八旬，收到修改火神山医院设计图纸任务后，立即带领团队研究讨论，第一时间向组织递交请战书。

通用技术集团沈机集团由党员骨干带领近40名员工组成的“沈北航空产业园重大项目小组”，正在抓紧进行F加工中心第6次机器人抓刀的稳定性测试。这次技术攻关将使换刀效率提高30%。

中国移动湖北公司成立党员突击队，在基站架设、设备调试、网络保障中勇挑重担、冲在一线，全力确保武汉全市医院、定点医疗机构及政府单位等通信保障工作，为抗击疫情搭起一座座“信息生命桥”。

中国五矿所属中国中冶火速集结以党员为主体的46名突击队员，24小时内完成专门医院建设所需的4800个钢结构件加工。

国家电投南阳热电成立党员先锋队，连续通宵作业，抢出了蒸汽管网的投运，供汽保障思念集团10条生产线24小时生产供应武汉。

中央企业团工委、中央企业青联还向全体中央企业团员青年发出倡议书，团结动员广大央企青年同志为打赢疫情防控阻击战贡献青春力量。中交集团所属二航局280名员工组建青年突击队，主动请缨建设承担病毒检测关键任务的武汉“火眼”实验室，艰苦奋战六天六夜，建成2000平方米高标准、高密封负压实验室；中航集团、东航集团、南航集团数千名团员带头请战执飞湖北航班任务，一批90后职工成为保障包机任务的主力军。

冲锋在第一线、战斗在最前沿。中央企业各级党组织把疫情防控和复工复产作为当前的重大政治任务，把党的政治优势、组织优势转化为创新发展的强大力量。

国务院国资委党委书记、主任郝鹏表示，要进一步加强组织领导，中央企业党员领导干部要靠前指挥、冲锋在前，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，坚定必胜信念，切实把统筹疫情防控和复工复产工作抓实抓细抓出成效。

“国有企业经过40多年改革发展，已普遍建立中国特色现代企业制度，把加强党的领导与完善公司治理相统一，竞争力、抗风险能力日益增强，面对突发困难也具有较强的生命力。”国务院国资委研究中心副主任郑东华表示。

3.诚信履约，疫情挡不住参与“一带一路”建设的坚实步伐

作为“一带一路”建设的主力军，中央企业多措并举保障海外项目平稳运行，加强国际产能合作，按时按约、保质保量完成订单，向世界传递中国企业践诺履约的决心和实力。

当地时间2月25日上午10点，“一带一路”倡议框架下中巴经济走廊首个大型轨道交通项目——巴基斯坦拉合尔橙线项目的运营维护合同在旁遮普省首府拉合尔市正式签署。与此同时，橙线项目联调联试也紧张有序地推进，即将于3月25日完成全线联调联试，为几个月后全线开通运营做好准备。

在中国铁物中老铁路项目部，员工认真制定疫情期间的物资供应组织方案和应对措施，磨憨、琅勃拉邦、万象三个物资储备基地合理调度人员设备，确保正常运营服务。由中国铁物所属轨道集团供应的中老铁路第三批8000余吨钢轨已到达泰国，2月5日开始转运发往老挝，截至2月10日，所属供应链集团已转运2700吨钢轨。

中国化学工程承建的乌兹别克斯坦UNF项目统筹抓好疫情防控工作，通过加紧储备防疫物资、把好施工场所“进出关”等实实在在的举措，为施工人员放心生产吃下了“定心丸”，进一步掀起施工高潮。截至目前，项目部已完成总体施工进度的91%。

中国铁建所属中国土木日前与尼日利亚联邦交通部签署米纳―阿布贾铁路项目合同，合同金额约10亿美元。作为尼日利亚现代化铁路的一部分，米纳―阿布贾段建成后将为南北通道建设走出关键一步。

日前，一阵阵雷鸣般的掌声在印尼北苏拉威西省的施工现场响起，由哈电锅炉承制的“一带一路”项目印尼北苏三电厂1号50MW锅炉水压试验一次成功，无一泄漏，标志着项目取得了阶段性胜利，为工程顺利投产发电打下了坚实的基础。

近日，中国港湾承建的牙买加金斯顿诺曼曼利国际机场300米跑道延长项目正式开启勘察设计工作。自合同签署以来，项目团队充分利用属地资源，克服新冠肺炎疫情造成中方人员到场困难的重重阻力，顺利实现勘察设计工作启动。

中国一冶承建的越南河内4000吨/天生活垃圾焚烧发电厂项目部充分发挥属地资源优势，新近招聘了500多名越南劳务人员继续施工，有力推进工程建设，确保施工“不断线”。

“央企要加大‘一带一路’业务，加快重点工程的签约和建设。相信疫情过后，我国企业在国际市场的形象会更好，我国企业的国际市场会更宏大。”宋志平表示。

郑东华表示，疫情不会导致中国经济与世界经济脱钩，不会阻挡中资企业“走出去”步伐。

能源、交通、电力、水利……疫情挡不住央企积极参与“一带一路”建设的坚实步伐。在遍布海外的各类项目上，央企工程建设者携手合作、坚守一线，为特殊时期的海外项目平稳运行保驾护航。

（本报记者 温源）

(责编：杨曦、庄红韬)