283项疫情防控新技术保障复工复产

记者18日从科技部获悉，企业复工复产对疫情防控新技术、新产品提出了迫切的需求，科技部于3月2日已经上线科技抗疫——先进技术成果信息共享与服务平台，启动疫情防控先进技术成果和创新产品征集与推广应用工作。据介绍，目前第一批地方推荐的283项疫情防控新技术新产品已经发布，内容涵盖了新冠肺炎诊疗、日常医疗工作、医院建设、体温检测与监测、疫情防控、安全防护与消毒灭菌、医疗与生活物资配送、企业复工复产、社区管理与服务等九大方面，让更多合规有效的新技术新产品新服务应用于疫情防控、复工复产、帮助就业一线，助力打赢新冠肺炎疫情防控战役。

比如在新冠肺炎诊疗方面，北京经济技术开发区某企业生产的两个不同靶标的新冠病毒检测试剂盒，双通道荧光检测结果与实验室单一通道检测方法相比具有良好一致性。灵敏度：5/6，阳性符合率：5/5，阴性符合率：7/7。

中关村科技园某企业生产的试剂盒可在1小时内完成新冠病毒的快速检测。基于TaqMa探针的一步法实时多重荧光RT-PCR技术，采用双靶标对新冠病毒ORFIa/和核壳蛋白N基因组保守区设计，可对咽拭子、鼻拭子、呼吸道灌洗液样本中新冠病毒RNA进行快速检测。

如何避免医护人员二次感染？北京某公司开发了智能服务机器人。定点医院部署该机器人后，医生可在后台操控机器人，观察患者情况，和患者直接沟通，实现远程诊疗。数据管理方面，诊疗情况实时视察、上报、统计，实现透明的科学决策。针对疾控中心的管理者，可随时接入各发热门诊的机器人系统，实时了解现场的病人情况，与病人远程交流，了解实际一线情况，杜绝瞒报漏报。同时形成实时的诊疗情况统计报表，用透明的大数据来支撑管理决策。

智能仿生排痰系统可用于有创机械通气的重症新冠肺炎患者的气道清廓排痰。效果优于现有的振动排痰、人工吸痰管吸痰等排痰方法；使用与呼吸机并联的封闭吸痰管路，排痰更安全，可降低医患传染风险。

智能问诊机器人拥有中西医自诊、在线医生问诊、导医挂号、在线购药、心理疏导、健康监控等功能，可实现居家、养老院、社区中心、基层医疗机构初级诊断、高效精准对接专家医疗服务，协助安排衣食住行及视频语音沟通需求等功能。智能问诊机器人具有以下特点：减少赴医院确认病情可能引发的交叉感染风险、抗击疫情扩散、疏解隔离期心理压力、优质医疗服务普惠大众、提高全民健康水平。

智能急救及健康管理平台以大数据作为重要支撑，将智能信息技术融入患者发病、转运及救治的全过程中，可沟通患者、院外急救系统及各级医院，并建立大数据平台整合救治信息，以形成智能化急救模式，在疫情环境下对隔离、上报和自行辅助治疗以及健康管理有重要价值。

还有智行者无人辅助诊疗车，具备测量体温、听诊和咽喉病毒样本采集能力，同时具备检查患者的静脉输液情况和患者的状态能力，还具备分发药品的能力。主要用于病房和监护室，可部分替代医生和护士的工作，减少医护人员高感染风险操作的工作量，降低感染风险。

在早筛查方面，合肥某科技公司开发了基于智能电子听诊器的新冠肺炎早筛系统，可实现远程肺部听诊，可用于新冠肺炎的早期筛查，降低了医务人员与患者接触的感染风险。后续通过新冠肺炎临床样本数据的积累，可进一步利用人工智能技术实现新冠肺炎病症的识别，适用于社区、家庭等场景下对新冠肺炎的早筛。

科技部有关负责人介绍：“下一步，科技部还将面向企业、高校、院所继续征集疫情防控新技术新产品并分批次发布对接清单，方便社会各方积极对接和推广应用，众志成城打赢疫情防控阻击战。”

(责编：杨曦、庄红韬)