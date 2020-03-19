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高质量快递保障国家应急大局

魏际刚

2020年03月19日08:58  来源：光明网
 

邮政快递是国民经济基础性先导性产业，是现代服务业的重要组成部分。在此次新冠肺炎疫情防控中，邮政快递以其高质量服务，为应急物资保障提供了重要支撑。

要实现高效应急物质保障，需要应急物资的生产、采购、捐赠、储备、交通运输、邮政快递、仓储配送、分拨等彼此关联、环环相扣，需政府、企业、社会通力合作、共同行动。疫情发生以来，为保障寄递环节与应急物流服务不中断，邮政快递管理部门启动了快速应急响应机制，采取了一系列应急措施：迅速组织13家邮政快递企业开通驰援武汉物资运输特别通道，全力保障疫情重点地区应急物资运输和寄递服务；加强从业人员健康防控；运用企业与用户约定后的定点投递方式；使用智能快件箱、无人配送设备和公共服务站等新服务。截至3月3日，累计承运、寄递疫情防控物资5.63万吨、包裹1.6亿件，发运车辆1.97万辆次、货运航班313架次。

随着疫情防控取得阶段性进展，全国工作重点从疫情防控为主转向统筹疫情防控与有序复工复产。在保证重要地区疫情防控的同时，通过严格排查程序，实现分区域、分重点推动民营快递企业有序复工。对邮政企业和各种所有制快递企业给予一视同仁的通行便利，打破乡村、社区“最后一公里”投递障碍。倡导定点投递等减少人员接触的服务模式；在符合条件的地区，推广普及应用各类无人配送设备。重点解决生产生活物流瓶颈和人员复工问题，打通经济“血脉”，最大限度缩短疫情造成的供应链“停摆”，保障民生和生产物资供给。截至2月28日，全国邮政业复工率达90.2%，快件揽收和投递复产率分别达81%和80%，在“打通大动脉、畅通微循环”方面充分发挥了先行官作用，为经济社会发展大局作出贡献。

此次疫情防控也暴露出第一时间的应急物质保障还难以完全做到，我国应急物资保障能力亟待提升，应急物质保障体系有待完善。这里面既要着力解决当前应急物资保障中的突出问题，也要着力解决长期存在的问题。短期，可通过提高资源配置效率、优化应急物资组织方式，提升应急物资保障能力；中长期，要紧紧围绕国家应急体系建设与应急物资保障需要，根据应急物资保障特点，系统性考虑突发公共事件所需应急物资配置，以提升应急物资保障能力与推进应急物资保障现代化为主线，以补齐能力短板为突破方向，以先进技术与组织方式为支撑，以创新体制机制为保障，大力建设现代化应急物资保障体系。

对邮政快递而言，应进一步发挥其在应急物资保障中的连接纽带、便民便企、快速响应的独特、不可或缺作用，要充分发挥邮政快递在推动流通方式转型、促进消费升级的关键作用。未来邮政快递应紧紧围绕国家战略与人民生产生活需要，朝着更高层次、更广领域和更大价值创造方向升级，大力保障实物网购业态发展，保障农产品上行和工业品下行，保障跨境贸易，促进制造业与邮政快递深度融合发展，以便更深更广更好地服务经济社会发展大局。

（作者：魏际刚，系国务院发展研究中心产业经济研究部研究室主任、研究员）

(责编：杨曦、庄红韬)
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