张东普：疫情资讯地图助力了解疫情信息

人民网北京3月19日电 （赵爽）突如其来的疫情让人们措手不及，对经济的正常有序发展带来了较大影响，对各个行业领域带来了不同程度的考验，无形中改变了许多行业既有形态，快速催生新业态、新模式的发展。

3月10日，金台圆桌——“人民战‘疫’?内容科技未来研判”线上研讨会召开，邀请政产学研代表、渠道、平台、企业、社会创作力量等二十余位代表共同谋划内容科技发展方向，共同促进内容生态良性发展。

面对疫情时期愈发强烈的内容需求，内容科技如何助力传播正能量、甄别虚假信息、传播科学知识？箩筐技术公司总裁张东普认为疫情带来了用户互联网使用行为和习惯的改变，并分析了新闻内容与位置、定位的结合给用户带来的影响。

据介绍，疫情期间，箩筐公司制作了疫情地图，网友可基于所在位置，了解周边疫情。地图可查看沿途疫情，规划安全复工路线。箩筐还结合原有的资讯地图模式，联合人民科技推出了疫情资讯地图，采用权威媒体报道+地理精准分发的模式，让大众基于一张地图，了解当地疫情信息，增强抗击疫情的信心。

除此之外，张东普还强调大数据技术对于病毒隔离、有序复工都起到了重要作用。他认为大数据的大规模应用于疫情防控场景反映的是一种趋势，数据即治理。数据收集、大数据宏观发布呈现、海量数据查询分析，是政企业务基础；数据组织管理、发布应用，甚至超大型数据库建立，是构建未来应急响应机制改革的政府数字中台；数据快速云分发共享，将成为上下级协同的中间媒介，这都是打造数字政府的“新基建”。

(责编：赵爽、夏晓伦)