张东普：疫情资讯地图助力了解疫情信息

人民网北京3月19日电 （赵爽）突如其来的疫情让人们措手不及，对经济的正常有序发展带来了较大影响，对各个行业领域带来了不同程度的考验，无形中改变了许多行业既有形态，快速催生新业态、新模式的发展。
3月10日，金台圆桌——“人民战‘疫’?内容科技未来研判”线上研讨会召开，邀请政产学研代表、渠道、平台、企业、社会创作力量等二十余位代表共同谋划内容科技发展方向，共同促进内容生态良性发展。
面对疫情时期愈发强烈的内容需求，内容科技如何助力传播正能量、甄别虚假信息、传播科学知识？箩筐技术公司总裁张东普认为疫情带来了用户互联网使用行为和习惯的改变，并分析了新闻内容与位置、定位的结合给用户带来的影响。
据介绍，疫情期间，箩筐公司制作了疫情地图，网友可基于所在位置，了解周边疫情。地图可查看沿途疫情，规划安全复工路线。箩筐还结合原有的资讯地图模式，联合人民科技推出了疫情资讯地图，采用权威媒体报道+地理精准分发的模式，让大众基于一张地图，了解当地疫情信息，增强抗击疫情的信心。
除此之外，张东普还强调大数据技术对于病毒隔离、有序复工都起到了重要作用。他认为大数据的大规模应用于疫情防控场景反映的是一种趋势，数据即治理。数据收集、大数据宏观发布呈现、海量数据查询分析，是政企业务基础；数据组织管理、发布应用，甚至超大型数据库建立，是构建未来应急响应机制改革的政府数字中台；数据快速云分发共享，将成为上下级协同的中间媒介，这都是打造数字政府的“新基建”。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】