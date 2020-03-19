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商务部：全国生活服务企业复工率超过60%

2020年03月19日20:49  来源：新华网
 
原标题：商务部：全国生活服务企业复工率超过60%

　　新华社北京3月19日电（记者陈炜伟、王雨萧）商务部市场建设司司长朱小良19日介绍，随着疫情的缓解，住宿餐饮等生活服务业也在稳步复苏，截至3月16日，全国生活服务企业复工率超过60%。

　　朱小良在商务部当日举行的网上例行新闻发布会上说，生活服务企业复工与制造业复工速度有一定差距，主要原因有三个方面：一是生活服务一般需要直接接触消费者，有些地方餐饮堂食等服务出于疫情防控原因仍未完全放开；二是国内疫情明显缓解，但国外疫情日益严峻，消费者信心恢复需要时间，客流少，企业营业收入较低，复工动力不够强；三是生活服务企业大多数是劳动密集型行业，部分员工仍未返城返岗。

　　朱小良表示，为加速住宿餐饮等生活服务企业复工营业，商务部正会同相关部门研究对生活服务业分区分级分类复工，排除复工营业的不合理限制，支持生活服务企业加速复工，相关通知近期即将印发。同时，将指导地方通过“点对点、一站式”直达式运输等方式帮助员工返城返岗，尽快解决企业用工难题。

　　此外，朱小良介绍，批发市场、农贸市场是我国农产品流通的主渠道，占整个农产品流通量的2/3以上，也是保障供应的主要力量。目前，全国96.4%的市场已恢复营业，肉菜交易量比2月初增长超过50%。

(责编：冯粒、曹昆)
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