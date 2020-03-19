原标题：“中小企业成长引擎计划”助力近4万家企业复工复产

中新网北京3月19日电 (夏宾)随着国内疫情防控效果的进一步显现，不少行业已逐步复工复产。19日，记者从办公套件飞书获悉数据显示，从2月21日到3月15日，飞书“中小企业成长引擎计划”已助力近4万家企业远程协作复工，帮助全国9545家企业开通抖音企业号，实现线上商品售卖和营销。

此前，为帮助企业更好地恢复运转，飞书联合抖音企业号以及多家生态合作伙伴，启动“中小企业成长引擎计划”，免费为用户提供包括飞书协作服务、“战疫工具箱”、抖音企业号扶持，和企业快速成长课程在内的多项辅助举措，全力赋能中小企业复工复产。

据悉，飞书“战疫工具箱”不仅提供疫情动态、健康报备等员工健康管理工具，还通过第三方生态合作伙伴，为用户提供电子合同、线上面试、审批、扫码、打卡、问卷收集等多种服务，帮助用户在远程办公期间做好项目管理协同，也为线下复工的企业做好无接触考勤。

“疫情期间，公司利用健康报备，统计大家的健康状况，使用飞书文档表格统计排班和问题反馈，非常便捷高效。”Nreal人力相关部门的李婷婷说道。线下复工期间，Nreal还用飞书扫码大师代替了原有的纸质表格，来实现复工考勤，“特殊时期，纸质签到耗时耗材还不安全，飞书线上签到极大地提高了工作效率。”

Nreal成立于2017年，目前团队规模约120人，此前其沟通主要通过微信来进行。远程工作时，由于多个部门使用不同的协作工具，导致团队沟通、对齐效率低。

在疫情中，中小企业往往因为抗风险能力较差，更易受影响，能否正常运转对其而言至关重要。而对于一些，本就可以依靠线上协同进行工作的团队来说，工具决定了其工作效率。

科普视频媒体回形针PaperClip，是一个20多人的小团队，疫情期间制作出了《关于新冠肺炎的一切》的爆款视频。因团队成员分散各地，面对视频脚本策划、动效制作的复杂需求，他们通过飞书视频会议和文档分享协作功能，来完成任务分配和视频制作。

“隔着屏幕讨论，不用担心飞沫传播病毒，也不用担心因为意见分歧而打起来。”回形针创始人吴松磊带着玩笑的口吻说，“飞书通过整合的办公套件、清晰易用的操作界面以及强大的同步协作工具，帮我们省下了最大的成本——沟通。”

(责编：冯粒、曹昆)