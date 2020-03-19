原标题：国家发展改革委有关负责同志回应生猪生产、猪肉供应、活禽交易以及价格临时补贴等热点问题

19日，国家发展改革委价格司副司长、一级巡视员彭绍宗，农经司副司长邱天朝出席国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制新闻发布会，就生猪稳产保供、猪瘟疫情防控、禽肉禽蛋供应有关情况回答记者提问，干货来了...

后期猪肉价格走势会怎样？

近一个多月来，针对新冠肺炎疫情影响，我们加大了猪肉市场调控力度，做好保供稳价工作，猪肉价格从比较高的水平上持续回落。我们监测的36个大中城市超市和集贸市场精瘦肉平均零售价格，到3月18日已降至每斤32.21元，比2月中旬出现的高点34.63元每斤下降了2元多。

在生猪产能稳步恢复的情况下，猪肉供应将得到改善，猪肉价格也会随之回落。我国工农业产品市场供应充足，服务业发展迅速，物价保持平稳运行的基础牢固。预计今年CPI会呈现“前高后低”态势，全年物价运行总体将保持在合理区间。

《关于支持民营企业发展生猪生产及相关产业的实施意见》的新举措？

《实施意见》主要针对民营企业发展生猪产业面临的用地、环保、信贷、保险等突出问题，重点从三个方面推动落实。

加大政策扶持。

中央预算内投资加大对相关项目建设的支持力度；建立健全金融机构生猪产业贷款尽职免责和激励约束机制；落实生猪养殖用地政策；对以环保等名义擅自搞无猪市、无猪县的，要坚决予以纠正。

优化生猪产业的市场环境。

进一步做好非洲猪瘟疫情防控，健全生猪保育测繁和饲料供应体系。调整优化生猪及其制品的调运政策，严禁层层加码限运禁运，维持正常流通秩序，加强产销对接。

提升产业发展质量。

引导大型养殖企业就地就近配套发展生猪屠宰加工业，推动完善冷链物流基础设施网络。

如何帮助养殖户协调解决活禽屠宰上市问题？

2月12日，国务院联防联控机制下发的《关于压实“菜篮子”市长负责制 做好农产品稳产保供工作的通知》,对暂停活禽交易的地方,要求通过集中屠宰、产销对接等方式，建立“点对点”活禽销售通道，帮助养殖场户解决活禽屠宰上市问题。

目前，南方不少地方按照新冠肺炎疫情防控高中低风险等级差异化管理要求，已经陆续开放活禽交易市场，活禽压栏等情况已经有所缓解。

与此同时,对有条件和已实行永久性关闭活禽交易市场的地区，要坚持以“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市”为发展方向，统筹谋划禽肉、猪牛羊肉及其他“菜篮子”产品供应，提升产业链质量，完善配送体系，推行冰鲜和冷冻肉类上市，保障居民消费。

国家采取了哪些措施保障群众生活，效果怎么样？

猪肉价格上涨对群众生活的影响牵动人心。

一是“增供”。

今年春节假期过后，又连续6周投放中央冻猪肉储备，本周还将继续投放。同时，还鼓励增加禽肉等替代品的生产供应，增加肉类进口，多样化满足群众肉食消费。专门为湖北省及武汉市安排了2万吨应急储备。

二是“兜底”。

2019年以来，各地累计向困难群众发放价格临时补贴161.6亿元。这是在向困难群众正常发放最低生活保障、失业保险金等基础上，每月额外发放的一项补贴。今年春节期间，一些地方增发了一次性补贴；疫情期间，部分有条件的地方还适当提高了补贴标准。

政府储备的冻猪肉投放效果怎么样？

每次投放冻猪肉储备，都坚持“事前有研判、事后有评估”。总的看，这一段时间的储备投放效果较好，起到了“四两拨千斤”的作用。

从全国层面看，去年中秋、国庆和今年元旦、春节期间，以及今年春节后至今，中央储备在这三个时段都进行了密集的投放，期间猪肉市场价格都保持了相对高位平稳，特别是最近一段时间价格高位回落。

从重点城市看，目前除少数城市价格在37元左右以外，绝大多数城市都降到了35元以下。

在目前高价位上，我们还将坚持“保重点时段、保基本民生”的思路，继续做好政府储备冻猪肉的投放工作。

一般情况下，1斤猪肉的成本价相当于6斤左右饲料粮的价格，即猪粮比价6:1是生猪养殖盈亏平衡点，而目前猪粮比价在18:1左右，生猪养殖的盈利非常丰厚。从了解的情况看，许多养殖户，特别是生物安全水平比较高的大型养殖企业，补栏扩产的积极性非常高。

在促进生猪生产加快恢复等方面有哪些支持措施?

支持增加生猪供应。

对2020年底前新建、改扩建种猪场、规模猪场(户)和禁养区内规模养猪场(户)异地重建等给予适当补助。去年已下达中央投资3亿元，今年将进一步加大力度，投资计划很快下达。

推进畜禽粪污资源化利用。

在此前支持畜牧大县开展畜禽粪污资源化利用的基础上，从今年开始,陆续将生猪存栏量10万头以上的县区纳入支持范围，降低企业生产成本。

支持发展猪肉替代品生产。

明确将养殖屠宰加工企业等纳入疫情防控重点保障企业名单，给予优惠贷款等支持。将会同农业农村部印发《关于多措并举促进禽肉水产品扩大生产保障供给的通知》。

加强现代种业和动物疫病防控体系建设。

强化生猪禽类核心育种场建设，提升非洲猪瘟、禽流感等动物疫病监测预警、预防控制、应急处置等方面的能力。

(责编：冯粒、曹昆)