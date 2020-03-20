减负稳岗 更多“真金白银”举措将出

记者19日从人社部新闻发布会上获悉，围绕援企稳岗稳就业，有关部门紧锣密鼓出台一系列“真金白银”政策措施，涵盖失业保险稳岗返还、社保“免减缓”等，实实在在为企业减负。
人社部副部长李忠介绍，目前各地企业复工率和员工到岗率稳步提升，已有一亿农民工外出务工，占春节前返乡农民工的80%。在支持员工返岗复工上，不少地方拿出了高“含金量”政策。比如，北京、重庆、云南等地对为重点企业提供招用工服务的人力资源机构给予补助；山东、贵州、广西等地对重点企业员工返岗产生的交通费给予补助。
在失业保险稳岗返还方面，目前已有128万户企业享受到失业保险稳岗返还186亿元，惠及职工4230万人。“下一步，我们还将进一步扩大失业保险稳岗返还政策的受益范围，帮助更多企业稳住就业岗位。”李忠说。
社保减免方面，人社部养老保险司司长聂明隽介绍，截至目前，30个省份和新疆生产建设兵团已经出台了具体的实施办法。“各省份减免政策均按顶格实施，从2月起对中小微企业三项社会保险费免征单位缴费五个月，对大型企业等其他参保单位减半征收三项社会保险费三个月，把政策用足用实。”聂明隽说。
聂明隽指出，各省上报的2月减免养老、失业、工伤三项社会保险费合计是1239亿元，比预计的要高，从一个侧面反映了最终的实际减免效果可能大于预期。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】