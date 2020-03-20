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减负稳岗 更多“真金白银”举措将出

2020年03月20日08:36  来源：经济参考报
 

记者19日从人社部新闻发布会上获悉，围绕援企稳岗稳就业，有关部门紧锣密鼓出台一系列“真金白银”政策措施，涵盖失业保险稳岗返还、社保“免减缓”等，实实在在为企业减负。

人社部副部长李忠介绍，目前各地企业复工率和员工到岗率稳步提升，已有一亿农民工外出务工，占春节前返乡农民工的80%。在支持员工返岗复工上，不少地方拿出了高“含金量”政策。比如，北京、重庆、云南等地对为重点企业提供招用工服务的人力资源机构给予补助；山东、贵州、广西等地对重点企业员工返岗产生的交通费给予补助。

在失业保险稳岗返还方面，目前已有128万户企业享受到失业保险稳岗返还186亿元，惠及职工4230万人。“下一步，我们还将进一步扩大失业保险稳岗返还政策的受益范围，帮助更多企业稳住就业岗位。”李忠说。

社保减免方面，人社部养老保险司司长聂明隽介绍，截至目前，30个省份和新疆生产建设兵团已经出台了具体的实施办法。“各省份减免政策均按顶格实施，从2月起对中小微企业三项社会保险费免征单位缴费五个月，对大型企业等其他参保单位减半征收三项社会保险费三个月，把政策用足用实。”聂明隽说。

聂明隽指出，各省上报的2月减免养老、失业、工伤三项社会保险费合计是1239亿元，比预计的要高，从一个侧面反映了最终的实际减免效果可能大于预期。

(责编：杨曦、庄红韬)
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