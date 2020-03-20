扩大开放疾步前行 更多重磅利好可期

在有效控制疫情稳定经济发展的同时，我国对外开放保持“加速度”。《经济参考报》记者获悉，相关部门正在加快赶制新版外商投资准入负面清单，力争比往年更早推出。权威专家表示，新版负面清单提早至5月公布的可能性较大，医疗、养老、金融等服务业准入将迎更大突破。

同时，我国还将进一步扩大鼓励外商投资范围，推进标志性重大外资项目落地，加大中西部和东北地区引资优惠力度，加快开放制度创新步伐，系列重磅利好落地在即。

《经济参考报》记者了解到，疫情发生以来，从中央到地方出台了一系列支持举措，帮助外资企业尽快复工复产。随着政策效果逐步显现，特别是进入3月以后，外资企业复工复产率不断提升。商务部数据显示，截至3月12日，除湖北外，全国六成制造业重点外资企业复产率达到70%以上，四成多的服务业重点外资企业复产率达到70%以上。

记者19日从商务部新闻发布会上获悉，商务部将与各部门协作，把推动外资企业全面复工复产作为当务之急，让纾困政策落地见效，增强外资企业获得感。17日，国家发改委明确表示，将继续帮助外资企业解决复工复产的难点堵点问题，特别是尽快实现满产达产。同时在政策层面抓好缩减外商投资负面清单，扩大鼓励外商投资范围，加大标志性重大外资项目推进力度。

此前，3月10日召开的国务院常务会议明确提出，抓紧进一步缩减外商投资准入负面清单。扩大鼓励外商投资产业目录，使更多领域的外商投资能够享受税收等有关优惠政策。

记者从商务部了解到，为确保完成这一目标，目前国家发改委、商务部已经会同相关部门启动了全国和自贸试验区两版负面清单的修订工作，并在加快修订工作节奏，尽快按程序报请批准后向社会公布实施。

“往年上述两版负面清单推出时间大致是6月底7月初。今年情况特殊，我们必须以更大的开放措施，对冲疫情带来的不利影响。”商务部研究院外国投资研究所副主任张菲对《经济参考报》记者表示，预计今年提早到5月公布的可能性比较大。其中，服务业扩大准入将是主要开放方向，医疗、养老、金融、运输、物流、旅游、教育培训、电信增值服务等领域望再迎突破。

商务部研究院副研究员庞超然也对《经济参考报》记者表示，新版负面清单的修订，会针对2019年自贸试验区负面清单中试行效果较好的措施，向全国复制推广。另外，国内存在短板的产业链、供应链，将加快对外资企业开放。

“对外开放必须服务我国产业优化升级，服务我国消费升级。”张菲指出，在防控疫情期间，生物医药、公共卫生、人工智能、5G网络、工业互联网等领域催生了大量的市场需求和投资机遇，不少外商投资企业在密切关注行业动态。

与此同时，三峡集团还加快谋划推动了一批重大工程项目，以充分发挥有效投资的带动作用。2月24日，三峡集团25个新能源项目集中开工，项目分布于广东、江苏、福建、宁夏、河北等14个省区，总投资580亿元。目前三峡集团长江大保护148个项目已全部复工，复工率达100%。据了解，三峡集团制定了年度总投资1700亿元的目标。

“今年1至2月，三峡集团生产经营总体平稳，主要经济指标处于合理可控区间。在受到疫情较大冲击的情况下，经各部门、各单位的艰苦努力，当前疫情带来的负面影响正在逐步收窄，集团上下全力以赴，力求实现三峡集团一季度经营业绩‘开门红’。”雷鸣山说。

他表示，当前国内仍处于疫情防控关键时期，国际上疫情在加速蔓延，白鹤滩水电站、乌东德水电站等重大工程进度、质量、安全管理等面临挑战。但集团公司坚决扛起使命担当，坚持目标不变、力度不减、标准不降，顶住压力、加倍努力，全力以赴做好全年生产经营各项工作。

雷鸣山强调说，三峡集团要强投资、稳增长，在“六稳”工作中，发挥国有企业的应有作用，做到疫情防控和生产经营“两手抓、两不误”，聚焦清洁能源和长江生态环保“两翼齐飞”，不断增强企业活力、影响力、国际竞争力和抗风险能力，实现高质量发展。

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