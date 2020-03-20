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企业加速抢占“宅经济” 各地一批引领性强的重大项目蓄势

多方竞相布局 数字经济全面提速

2020年03月20日08:40  来源：经济参考报
 

记者获悉，在助力疫情防控和企业复工复产方面，大数据、人工智能、5G等新技术各显身手，在线教育、远程医疗、生鲜电商等迅速升温。从目前已发布的60多家上市公司一季报业绩预告来看，16家公司预喜皆与“宅经济”相关联。与此同时，在各地重大基建项目提速推进的同时，数字产业迎来“重仓”布局，一批引领性、带动性强的重大项目蓄势开启。

“宅经济”点亮一季报

截至记者发稿，A股市场已有66家上市公司披露一季度业绩预告，其中，奥飞数据、姚记科技、安纳达、四方达、雅克科技等16家企业预告净利翻倍。从业绩增幅来看，奥飞数据是目前沪深两市的“预增王”，该公司预计第一季度实现净利润7030万至7310万元，同比增长393.92%至413.59%。

从已公布的“成绩单”可以看到，利用新一代信息技术、非接触式的“宅经济”公司在赋能疫情防控和其他企业复工复产方面表现突出，正迎来发展的契机。

“一季度公司主要经营指标同比、环比均有大幅提升，游戏业务板块快速发展。游戏业务板块整体的活跃用户和流水增幅较大，公司的海外游戏业务板块也稳定增长。”姚记科技表示。此外，游族网络游戏平台净利也大幅增长，公司预计一季度净利润同比增长80%至100%，达到3.11亿至3.46亿元。

随着疫情防控深入，“减少人员聚集、避免交叉感染”成为全社会的自觉行动，在逐步推进复工复产的过程中，远程办公成为人们迫切的需求。目前，北京、上海等多地均鼓励企业采取线上办公、弹性办公、网络云办公等办公模式，嗅觉灵敏的阿里、腾讯、字节跳动等互联网公司全力助推“云”服务。

据悉，阿里健康今年以来在线义诊访问用户超过280万。在线教育、数字娱乐回到风口，哔哩哔哩预计一季度营收增长118%，喜马拉雅一季度营收增长32%。生鲜电商需求旺盛，如叮咚买菜春节七天完成400万单，近期订单量增长80%。远程办公业务迅速成长，华为Welink业务量增长80%，为上海4万企业和组织提供服务。

清华大学互联网产业研究院院长朱岩表示，“宅经济”是新兴产业加快发展步伐的缩影。当下，生存空间已经变成二维，除了线下的维度，还有一个线上的维度，也就是由网络化、数字化带来的新的市场空间，线上和线下互相依存、共同发展。

各地加快新兴产业布局

“疫情大幅抑制了人们在线下的接触，极大激发了线上市场，突出表现在在线教育、无人配送等领域。疫情对线上市场的激发，会快速培育大量消费新模式的消费群体，从而加快新兴产业的成熟速度。”朱岩说。

上海市经信委副主任张建明日前在新闻发布会上表示，上海将研究制定全市在线科技产业发展指导意见，在无人经济、在线经济、AI+、区块链+、5G+等方面，前瞻布局新兴市场需求，通过定制化的政策，在上海率先培育若干细分市场龙头，撬动一批在线科技、产业互联网、智慧医疗、生命健康项目落地。

随着抗疫情和稳经济齐头并进，我国相关新兴产业正加快布局。据不完全统计，今年2月以来，北京、上海、深圳、山东、天津、浙江、福建、安徽、江西、陕西、甘肃、云南等十余个省市积极采取措施为疫情防控提供科技支撑，在相关重大科技创新工程和产业布局上积极作为。

值得一提的是，科技部3月9日正式发函支持济南、西安、成都、重庆四个城市建设国家新一代人工智能创新发展试验区。至此，包括先前获批的北京、上海、合肥、杭州、深圳、天津等六个城市和浙江省德清县，我国国家新一代人工智能创新发展试验区扩容至十市一县。

新基建助力数字经济提速

疫情期间迅速崛起的“宅经济”，能否在疫情过后延续快速发展态势？业内专家认为，数字经济是一种必然的发展趋势，“宅经济”在疫情过后仍存在巨大的发展空间，但一些创新性不强、仅仅为了应对特殊时期特殊需求的业务，随着生活、工作逐步恢复常态，料将有所降温。

当前，新基建提速为数字经济大发展注入动力。3月4日召开的中共中央政治局常务委员会会议强调，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

“新基建将为智能经济的发展和产业数字化转型提供底层支撑。不计算，无转型，实现行业数字化、智能化转型需要发展信息基础设施来推动。”赛迪顾问股份有限公司总裁、工信部运行监测协调局特聘专家孙会峰表示。他认为，数字经济发展的关键是促进数字化技术在各个行业渗透，催生新产业、新模式、新业态，释放产业经济活力。

专家认为，以“宅经济”为代表的数字经济仍有典型的需求创造供给的特点，其持续健康发展除了供给层面持续的技术变革与创新之外，更需要特定的消费环境和政策支持。

朱岩表示，中国经济正在探索一条线上线下融合发展的全新道路，需要政府、企业、消费者各方面的积极参与、大胆创新。

“各地加大技术创新投入没有问题，但科研不仅是投入多少钱的问题，更重要的是指挥棒指向了哪里？”朱岩认为，应坚持包容审慎监管，不唯现有的规章制度、唯条文办事，而是要界定创新的范围；企业要避免炒作型经营思维，脚踏实地发展核心技术、创新商业模式，充分利用好政府提供的新型基础设施、数据资源等，用数字产品和服务创造新价值；消费者要努力尝试新生事物，积极参与到不同的消费模式中。

(责编：杨曦、庄红韬)
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