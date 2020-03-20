提高复工复产效率（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

在全国上下和广大人民群众共同努力下，全国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固和拓展，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效。

围绕解决企业用工、资金、原材料供应等需求，各地各部门有针对性地精准施策，打通“堵点”、补上“断点”，为提高复工复产效率打下坚实基础。

——编 者

江西南昌县协调重点项目用工

点对点 快返岗

本报记者 戴林峰

挖掘机挥舞长臂、推土机力破千钧、运渣车穿梭往返……3月19日，在位于江西省南昌县富山乡张坊村的小蓝热电联产建设项目工地上，80多名建筑工人正在紧张施工，张坊村村民张来泉就是他们中的一员。

老张是扎钢筋的一把好手，这些年一直走南闯北。往年，不过正月十五，老张就外出打工了。今年受疫情影响，张坊村实行封闭管理，眼瞅到了2月底，还不见管制解除，张来泉着急了，“老这么闲在家里不干活，哪能坐得住！”

同样坐不住的，还有小蓝热电联产建设项目部副总经理赵旭东。作为南昌县的重点工程，小蓝热电联产项目总投资12.7亿元，按照合同要求，必须在今年12月底竣工交付。在南昌县的多方协调下，项目2月15日即获得复工许可，但招工难却令赵旭东直挠头。

一边无工可打，另一边无工可用，咋办？

南昌县派出驻企联络员下沉施工一线，精准对接用工需求，想方设法帮助返乡人员家门口就近就业。在人社部门的穿针引线下，张坊村共有17名“滞留”村民被安排到小蓝热电联产建设项目务工。

复工复产争进度，疫情防控不松懈。为确保万无一失，南昌县多方调配防疫物资，同时24小时核查进出工地人员的身份证、电子通行证和轨迹信息。每日两次测温、定时消毒清洁、食堂隔座分餐……虽然管理严格，可张来泉对这份工作挺满意，“每天300元工资嘞，不比外面挣得少，还离家近，安全放心！”

虽然眼下的施工得以顺利开展，但赵旭东还有后顾之忧。原来，项目规划建设一座直径10.6米宽、高度达100米的钢筋混凝土烟囱，但当地并没有相关资质的烟塔工程公司，所需的高空作业工人主要集中在江苏盐城等地。

了解到项目部的难处后，县里主动帮助企业对接盐城有关部门，为小蓝热电联产建设项目招募了12名高空作业的专业工人，首批6名工人通过“点对点”包车的方式于3月9日接抵南昌。“干了20多年高塔施工，去过的地方不少，头一次享受这待遇。”51岁的沈红旺告诉记者，不仅巴士开到家门口接送，而且路费全免，抵达南昌后，项目部还为每名工人安排了单间住宿。

截至目前，南昌县已帮助1.16万名本地村（居）民实现就近就业，帮助项目施工方协调省外295名人员返厂复工，其中“点对点”包车接回16批次特种作业工人88名。

江苏苏州市保障企业资金需求

战疫贷 即日批

本报记者 王伟健

“往滤芯上喷洒一遍，就可以避免中央空调回风引起的交叉传染，等于给中央空调戴上了‘口罩’；在电梯按钮上抹一抹，就能形成一层肉眼查看不到的纳米保护膜，能48小时长效杀菌……”在位于江苏苏州工业园区青丘街126号的苏州诺菲纳米科技有限公司的办公室里，公司董事长潘克菲向记者介绍刚刚下线的纳米银消毒液，虽然这款新产品拿到生产许可证才30多天，但已经有了近百吨的意向订单。

在100多平方米的无尘车间里，穿着白色防尘工作服的技术员正忙碌着，目前这里的纳米银消毒液月产能达300吨，“中国农业银行提供的500万元‘战疫贷’，对我们建这条新生产线来说，就是雪中送炭。”潘克菲说。

疫情发生后，从事芯片半导体行业的公司股东石磊找他商量：传统含氯消毒液在半导体车间会造成制程污染甚至产品报废。于是公司考虑，能否利用技术储备优势，开发一款能在电子车间使用的新式消毒液？潘克菲立即召集休假中的研发人员，很快就拿出了一套完整方案，将原有的纳米材料生产线改造成消毒液生产线。

“最头疼的就是资金问题了。”潘克菲说，不久前，公司刚投了3000万元扩产原有业务。疫情发生后，部分资金没有来得及回笼，公司并没有预算来开展这个新项目。

就在潘克菲苦恼不已时，中国农业银行江苏自贸试验区苏州片区支行营业部总经理庞大伟带来了好消息：企业有需要，随时可以申请农行“战疫贷”。

3月16日上午9点，诺菲公司财务总监刘芳向农行提出了贷款申请，30分钟后，庞大伟就亲自带着客户经理上门取营业执照、财务报表等材料。当天下午3点，刘芳就收到了500万元已到账的系统短信通知。“我原本预计怎么也得一两个月，没想到当天钱就到账了。”刘芳说，拿到贷款后，公司立即支付了采购新设备、原材料的279万元货款。

疫情凶猛，但这一个多月，也让潘克菲倍感温暖。“战疫贷”不仅利率低，苏州工业园区管委会还给予了近50%的贴息支持。同时，园区科技服务部门还免除了公司两个月的厂房房租，大约20万元。此外，园区还在研究社保减免方案，又可以让公司节约一笔不小的开支。

“园区的援手犹如一场及时雨，帮助我们渡过了难关。目前，公司产能已经恢复到正常水平的八成。”潘克菲说。看着正在全负荷运作的纳米银消毒液生产线，他的脸上满是自信：“今年有了这条新生产线，销售额一定会再创新高！”

山西运城市解决原材料供应难题

供得上 行得通

本报记者 乔 栋

山西运城市平陆县复晟铝业有限公司的生产车间里，袋装氧化铝正在流水线上被整齐打包摆放，等待运输出去。可2月初那会儿，总经理方志军一度想过停产。

人员并不是他最担心的问题。“公司有439名员工，有435名在岗，人员复工最多是增加一些防疫成本。”方志军说，“最担心的是原材料供不上了，‘巧妇难为无米之炊’啊！”

复晟生产的产品，学名叫冶金级砂状氧化铝。所需要的原材料，主要有四大块：石灰、烧碱、煤炭、铝矾土。前三个还好说，省内企业能够很快续供。按照以往，铝矾土的主要供货商也是本地三家企业。可过完年后，本地的铝矾土企业迟迟没有开工。过年时库存只够维持一周左右，后续生产怎么办？

情急之下，方志军开始把目光投向省外。河南的三门峡市和平陆县只有一河之隔，可这一河在短时间里成为“天堑”。“河南的供应商可以把铝矾土运到三门峡，但在各地公共卫生事件一级响应启动后，省域之间互查严格，省界成了‘梗阻’。”

很快，运城市就意识到了这个问题。运城各县第一时间出台“千人千企”帮扶办法，其中平陆县工信局局长刘振刚包点复晟铝业。了解情况后，他向县里主要领导作了汇报，县委书记郭宏拿着企业的汇总信息，跑到三门峡市进行沟通。而在市一级层面，运城市工信局局长史玉江介绍，短时间内，运城市就开具了6000多张企业运输通行证。

铝矾土陆陆续续地运到了，可对于企业正常运转的需求，仍有不小的缺口。刘振刚说：“外来原料只能救急，还得从本地生产上想办法。”

“产业链恢复是企业复工复产面临的重要困难。”史玉江说，“‘千人千企’的办法，就是帮助企业具体沟通解决问题。”他们会同应急管理部门的同志，本着帮企业恢复顺畅运转的思路，努力解决平陆3家铝矾土企业的复工难问题。

“有的铝矾土企业个别矿井不符合生产条件，肯定不能复工。我们根据实际情况，推动符合生产条件的矿井应开尽开。”2月20日，平陆县第一家铝矾土生产企业复工；3月2日，第二家复工。到3月9日，复晟等铝业公司所需要的三家铝矾土生产企业，具备开工条件的生产点全部恢复运转。

方志军这下心中不慌了。“下游行业也在慢慢恢复，政府还帮我们对接了几家本地企业消化产品。现在高速公路是免费的，企业的盈利空间更大了！”

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 07 版）

(责编：杨曦、庄红韬)