生活服务业释放活力（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

3月16日，在新疆和田夜市环湖店，商户在制作各类美食。
3月19日，安徽淮南市田家庵区锁业经营户陈春英在为市民配钥匙，服务社区群众生活。
3月9日，内蒙古鄂尔多斯市康巴什区，刚将顾客送到目的地的出租车师傅郝占平正在对车内座椅、把手等进行消毒。
3月1日，顾客在上海一家美发店内理发。该店采取全预约方式服务顾客。
3月19日，四川成都市温江区一家餐饮店重新开业，服务员正在教小顾客洗手。
近日，在广西南宁青秀区麻村农贸市场，瓜果蔬菜品种丰富，供应充足。
生活服务业与百姓日常生活息息相关。随着疫情防控形势持续向好，餐饮住宿、美容美发、维修等相关服务行业加速复工，释放消费热情。
版式设计 张丹峰
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压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】