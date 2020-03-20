光纤宽带接入经历数年高速发展，从传统家庭宽带接入为基础，逐步扩展到更多领域。专家表示，千兆宽带规模部署近在眼前，10G PON技术是千兆接入的最佳选择。

“光通信大有可为。”深圳市亚派光电器件有限公司总经理谷仍贤说，亚派光电始终将目光聚焦于光通信信息技术和自动化装备开发领域，争做行业领头羊。

千兆宽带渐成主流

工业和信息化部印发的《“5G+工业互联网”512工程推进方案》，明确到2022年将突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术。

“大家上网用的调制解调器或者微基站，一个重要功能就是实现光、电信号转换，这个转换就是通过我们生产的光器件和光模块产品完成的。”谷仍贤解释说，带宽提速后，以前1G PON接入网产品，就要改为更高速率的10G PON，这也是公司自2017年起持续研发改进的重中之重。

“去年7月，我们和中兴达成协议，在技术和产品领域进行联合设计、开发、测试，加速推进新产品上市。”亚派光电成都研发中心总监姚海军介绍，公司也拿到了华为10G PON新产品订单。

依托丰富的生产经验和可靠的品质管控能力，亚派光电针对客户独特要求，定制设计各类高性能产品，迄今已累计交付6000余万只，目前各款产品器件与模块生产良率均达到双80%标准。

据统计，2018年我国三大运营商10G PON接入端口部署数量近百万。像亚派光电这样的众多厂商加入10G PON网关芯片研发，推动终端价格两年间下降50%。

尖端技术赢得信赖

作为公认的技术发展方向，10G PON的演进道路并非一片坦途。亚派光电一直独家供应一款用于诊断光网络断点的模块，精度可达故障点300米以内。去年客户提出要把模块精度升级到30米以内。

“企业从上到下都面临着巨大压力。”亚派光电研发中心总监苏怡衡坦言，一个“0”的改变意味着技术将进行巨大跨越。亚派光电第一时间组织研发团队进行可行性论证，以研发能力和产品质量给客户吃下“定心丸”。苏怡衡说：“经过与客户共同开发，目前已经能提供工程样品进行在网评估。”

亚派光电自创始起就将研发视为带动企业发展的重要引擎，目前已在全球设立4个研发中心，拥有亚洲最大规模、最高效率的光器件、光模块设计开发和封装平台。

先进的生产技术、稳定的产品交付、专注的研发精神，让这家小型民营企业成长为集光电子产品研发、生产和销售的国家高新技术企业，得到行业内优秀战略客户认可。来自合作伙伴的经验分享、技术指导和资金帮扶，是亚派光电发展的强大后盾。

抓住机遇完成混改

2016年，当公司发展前景一片向好时，民营企业常见短板逐渐显现：资金短缺、缺乏系统管理……

面对10G PON市场发展大潮，在这一关乎发展方向的问题上，亚派光电选择与国企“联姻”，董事会于2016年底作出决定，接纳中国航天科工集团有限公司注资，占51%股权。

“亚派光电加入混改大潮是必然之举。”在深圳市亚派投资集团董事长王迺玉看来，双方按实体经济、综合创新、资本市场、人力资源四要素进行深度融合之后，管理体系完善了，流动资金充足了。

混合所有制改革为公司重焕生机打下坚实基础，凭借扎实的技术功底和航天科工的增资，亚派光电成功并购美国光电模块巨头新飞通公司的部分业务，进一步扩展了产品的深度和广度。去年，亚派光电通过了深圳市科技创新委员会的重大专项项目认证。

“有了航天科工的资金实力、管理能力和战略规划眼光，亚派光电的市场敏感度和技术实力得以更充分发挥。”面对未来，谷仍贤信心十足：“我们要紧紧抓住5G通信和下一代光纤到户带来的机遇，与世界一流客户加深战略合作，争做行业领头羊。”

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 11 版）

(责编：杨曦、庄红韬)