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船讯网推出“船舶健康码” 助力疫情防控

2020年03月20日14:55  来源：人民网
 

对于输入性的防疫工作，除了机场，船舶也是特别需要重视的运输工具。每天中国入境船舶约600艘次，人员规模在1万人左右。据悉，为方便海关、边防、海事、港口、船舶服务等单位的防疫工作，亿海蓝旗下产品船讯网推出船舶智能“健康码”。对于在过去14天内曾停靠/途径疫情严重国家，将触发了“红码”提醒。

图1 红色码“疫情船舶”信息

如图，信息中显示一艘船名为NEPTUNE AVRA的货船，该船03月12日进入西班牙，3月16日离开，3月20日停靠意大利里窝那（LIVORNO）港，出现了红色码提醒。

据了解，该“健康码”是基于“亿海蓝航运大数据”运行的。结合全球船舶动态位置数据、船舶到港历史，对全球范围内船舶进行实时监控，让每天活跃在全球范围内的30万艘船舶都有各自的“健康码”。疫情船舶分为红色、橙色两个等级，14天内曾停/途径疫情严重的国家/地区以及被报道有船员体温检测异常的船舶用“红色码”提醒；30天内14天内曾停/途径疫情严重的国家/地区，则用“橙色码”提醒。

红色：14天内停靠/途经疫情严重的国家/地区；

橙色：14-30天内停靠/途经疫情严重的国家/地区；

图2 疫情船舶颜色分级示例图

对于途径高风险地区的船舶，还可以通过船舶的航行历史，追溯整个航行过程，帮助一线抗疫人员，了解更多详情。

图3 红色码“疫情船舶”历史轨迹记录

(责编：白宇、岳弘彬)
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