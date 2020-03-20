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近期生活必需品市场供应总体充足价格稳中回落

2020年03月20日17:23  来源：商务部网站
 

　　近期，随着国内疫情防控形势持续向好、生产生活秩序恢复的态势不断巩固和拓展，企业复工复产持续提升，全国生活必需品市场供应总体充足，价格稳中回落。据商务部监测，3月19日，全国百家大型农副产品批发市场猪肉、牛肉、羊肉批发价格比2月底（下同）分别下降1.1%、0.7%和0.9%。白条鸡、鸡蛋批发价格分别下降1.9%和4.2%。30种蔬菜批发均价下降12.5%。粮食、食用油批发价格比2月底分别上涨0.1%和下降0.2%。湖北武汉和北京市场供应总量充裕，保供能力持续增强。3月19日，湖北及武汉重点调查零售企业商业库存加上政府储备后，米面油可保障30天以上供应，猪肉、禽肉、鸡蛋、牛奶可保障20天左右供应，生活必需品保供能力比2月底进一步提升。北京粮油批发市场大米、食用油价格比2月底分别下跌0.4%和0.8%；新发地猪肉、牛肉、羊肉价格分别下跌3.4%、1.9%和7.8%；白条鸡价格下降3.3%；蔬菜上市量增加2.8%，平均批发价格下降12.2%。后期来看，随着国家和地方出台的一系列政策措施逐步落地见效，生产生活秩序加快恢复，加之天气转暖，鲜活农产品上市量增加，生活必需品供应将更加充裕，价格有望进一步回落。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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