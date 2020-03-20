近期生活必需品市场供应总体充足价格稳中回落

近期，随着国内疫情防控形势持续向好、生产生活秩序恢复的态势不断巩固和拓展，企业复工复产持续提升，全国生活必需品市场供应总体充足，价格稳中回落。据商务部监测，3月19日，全国百家大型农副产品批发市场猪肉、牛肉、羊肉批发价格比2月底（下同）分别下降1.1%、0.7%和0.9%。白条鸡、鸡蛋批发价格分别下降1.9%和4.2%。30种蔬菜批发均价下降12.5%。粮食、食用油批发价格比2月底分别上涨0.1%和下降0.2%。湖北武汉和北京市场供应总量充裕，保供能力持续增强。3月19日，湖北及武汉重点调查零售企业商业库存加上政府储备后，米面油可保障30天以上供应，猪肉、禽肉、鸡蛋、牛奶可保障20天左右供应，生活必需品保供能力比2月底进一步提升。北京粮油批发市场大米、食用油价格比2月底分别下跌0.4%和0.8%；新发地猪肉、牛肉、羊肉价格分别下跌3.4%、1.9%和7.8%；白条鸡价格下降3.3%；蔬菜上市量增加2.8%，平均批发价格下降12.2%。后期来看，随着国家和地方出台的一系列政策措施逐步落地见效，生产生活秩序加快恢复，加之天气转暖，鲜活农产品上市量增加，生活必需品供应将更加充裕，价格有望进一步回落。
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压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
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一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】