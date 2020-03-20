原标题：中国经济战“疫”录：疫情之下灵活就业走俏

中新社北京3月20日电 (夏宾)新冠肺炎疫情冲击下，减少其对就业的负面影响是稳住经济的关键一手。中新社记者20日从支付宝获悉，疫情发生以来，已有164万人通过支付宝实现灵活就业，其中90%为疫情中受损最严重的服务业岗位，此外也不乏人工智能训练师、网约配送员等新职业及各种兼职。

此前召开的国务院常务会议表示，做好“六稳”工作，必须把稳就业放在首位，并提到对“互联网+”、平台经济等加大支持力度，发展数字经济新业态，催生新岗位新职业。

数字经济创造的新业态、新模式，也催生了许多新职业、新岗位。据悉，疫情期间支付宝上新增了25万小程序，带动了75万个小程序开发和运营岗位。

在陕西、贵州等地，数千名滞留农民工则就地做起了支付宝人工智能训练师，为数据打标，以便让人工智能更聪明。这份月入3000至6000元人民币的工作，让很多农民工决定留在当地就业。

三月初，26岁的龚飞和弟弟，在贵州铜仁老家滞留50多天后，本应寻求返工的他们却在家门口成了同事。兄弟俩现在都是支付宝人工智能训练师，工作地点就在县城。

工作半个月后，龚飞发现，在大山里给人工智能打工，比到大城市给人打工“划算多了”。

作为重点就业群体，高校毕业生及农民工都在支付宝上找到了工作机会。支付宝数据显示，63万大学生通过“青团社”小程序找到了文案编辑、在线家教等兼职，而1万多位农民在“快马找工”小程序找工作时，还能免费坐包车跨省面试，面试成功当即留下上班。

随着无接触服务需求爆发，对外卖小哥、配送骑手的需求也在猛增。

口碑饿了么20日宣布，将联合各地就业和扶贫部门，面向全国832个贫困县，提供10万个以上的餐饮、生活服务等行业的就业岗位，包括面点师、送餐员等，同时还将针对100个贫困县，定向招聘2万名蜂鸟骑手。

中国人社部亦在当天启动了近年来规模最大的网络招聘活动，目前已有95万家企业提供570多万个岗位，招聘活动周期将持续至6月底，其中常设有52个未摘帽贫困县、湖北等招聘专场。

中国社科院社会学研究所研究员吕鹏说：“此次疫情，凸显了互联网平台的作用，它们不但加速了中国服务业的全面数字化，也用新业态创造了大量的灵活就业岗位，成为中国稳就业、灵活就业的新引擎。”(完)

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