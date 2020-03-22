国家外汇局：跨境资金流动稳定 我国外汇市场运行总体平稳

光明网讯（记者 冯浩）3月22日，国务院新闻办公室就应对国际疫情影响，维护金融市场稳定有关情况举行发布会。国家外汇局副局长宣昌能表示，数据显示，尽管受到疫情影响，今年以来，我国外汇市场运行总体平稳。

国家外汇局副局长宣昌能

宣昌能指出，外汇局始终将疫情防控和支持企业复工复产作为当前工作的重中之重，认真倾听企业等市场主体诉求，帮助解决外汇方面遇到的问题，全力加大外汇政策支持力度。总的来看，今年以来尽管受到疫情影响，我国跨境资金流动总体稳定，外汇市场供求基本平衡。

一是人民币汇率在合理区间内双向波动。今年以来，人民币汇率总体保持稳定。截至3月20日，境内人民币即期交易价贬值1.4%，同期美元指数上升5.2%。新兴市场货币指数下跌13.4%，其中自2月下旬国际金融市场剧烈波动，2月21至3月20日，境内人民币即期交易价贬值0.7%，而同期新兴市场货币指数下跌10%，其中3月下旬人民币贬值幅度也明显小于同期的欧元和英镑等货币的贬值幅度。这些数据充分显示人民币汇率在全球外汇市场，尤其是在新兴市场中的表现相对稳健。

二是外汇市场供求保持基本平衡。1-2月份，我国银行结售汇顺差206亿美元，非银行部门涉外收支顺差187亿美元。综合考虑远期、期权等其他供求因素后，外汇市场供求呈现基本平衡。

三是外汇储备保持总体稳定。截至2月末，我国外汇储备规模为31067亿美元，总体保持稳定。

下一步，外汇局将继续按照党中央、国务院决策部署，加快推进各项跨境贸易投资便利化措施落地见效，持续优化外汇营商环境，更好服务实体经济复苏。同时，进一步完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，以及防范跨境资金流动风险，维护国家经济金融安全。

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