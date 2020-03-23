农资重点企业复工率已达88%

本报北京3月22日电 （记者邱超奕）22日举行的国务院联防联控机制新闻发布会介绍了保障春耕生产农资供应情况。据了解，当前农资供应形势明显好转，农资重点企业的复工率已达88%，农资门店营业率达90%。全国有1/4的省份门店以及企业的复工都达100%，农资供应能达到常年水平。

据介绍，为做好农资运输保障工作，目前全国各类堵点和卡点已基本做到应撤尽撤、应通尽通。交通运输部门将春季农业生产物资和农机具转运纳入应急运输绿色通道政策，由运输企业打印全国统一的“疫情防控应急物资及人员运输车辆通行证”，确保运输车辆不停车、不检查、不收费，优先通行。

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《 人民日报 》（ 2020年03月23日 01 版）

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