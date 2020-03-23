促消费须  多手联弹（财经观）

要保持消费“主引擎”的澎湃动力，就需要各种政策多管齐下、多手联弹，更充分、更持续地刺激消费潜能释放

在特殊时期扩大消费，可以有一些“短平快”的措施。继续保持消费“主引擎”的澎湃动力，需要各种政策多管齐下、多手联弹，更充分、更持续地刺激消费潜能释放。

扩大消费，要借助多种手段增强消费能力、提升消费欲望。近年来，我国就业形势总体稳定，居民收入持续增加。在此基础上，税收杠杆积极发挥撬动消费的作用。北京大学国民经济研究中心研究报告显示，2018年个税改革可扩大消费支出7176亿元。近期，为了扩大消费，发改委等23个部门推出建设一批中国特色市内免税店、调整优化部分消费税品目征收环节等一揽子政策，期待这些政策能尽快落地。

扩大消费，还有消费金融这张牌可以打。如今，教育贷、旅游贷等产品引导居民更多消费，刺激了相关产业的转型升级。疫情期间，传统服务业受到影响，但线上消费的增速却不减反升。不少平时不太网购的消费者甚至大型企业也开始尝试非接触采购。网购平台不妨趁势而上，因势利导，开发多元化的消费金融产品。这样，既可以缓解消费者当期的支出压力，释放被抑制的消费需求，又能将这部分增量用户转化为长期用户，何乐不为？

要扩大消费，还得有激活消费的好环境。疫情期间，不少剧院、音乐厅等演艺场所暂停营业，商场、饭馆也在限流。随着疫情防控形势持续向好，这些消费场所是不是可以不再“一刀切”地全部关停限流？与此同时，不妨采取公共基金引导等方式，鼓励演艺场所搭建完善线上演出平台，让居民足不出户享受更丰富的精神生活。这不仅是应对疫情影响的创新之举，未来也有望成为群众喜闻乐见的消费新热点。

消费是我国经济增长的“主引擎”。扩大消费不仅需一时的刺激性举措，更应加强政策协同、联手发力。财税、金融、产业等政策协调配合，一方面促进产业转型升级、优化供给，另一方面为消费者注入更足的信心和底气，这样才能助力消费增量提质。

《 人民日报 》（ 2020年03月23日 18 版）

(责编：岳弘彬)