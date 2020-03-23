人民网>>财经

多部门加码发力 全方位保障春耕生产农资供应

2020年03月23日07:12  来源：经济参考报
 

春耕生产已进入重要时期。记者从3月22日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上获悉，为全方位保障春耕生产农资供应，目前农资企业加快复工复产，重点企业复工率达到88%。此外，多部门还在集中加码发力，在确保农资供应、防止价格不合理上涨、畅通运输渠道、严打假劣农资上打出组合拳。

农业农村部种业管理司二级巡视员谢焱介绍，现在农资供应形势明显好转，全国农资总量有保障。当前，农资重点企业的复工率达到88%，农资门店营业率达到90%。全国有四分之一的省份门店以及企业的复工都达到了百分之百，农资供应能达到常年的水平。据对全国1200个农业县的调度，目前有不到5%的县还有一定的农资缺口。

谢焱表示，下一步要精准解决“最后一公里”问题，要细化调度内容，摸清楚农资所缺的种类、数量以及原因。对农资有缺口的要加强调剂力度，对还没有到关键农时的要提前做好农资供需的对接工作。对一些高风险，管控措施暂时还不能解除的，要实行点对点供应，要做到农资进村、人不进村，各级农业农村部门要千方百计确保农资供应。

2月下旬到3月上旬，每吨化肥价格上涨50元至150元不等。对此，谢焱表示，主要品种价格同比低于去年同期水平，不会对春耕生产造成大的影响。下一步，农业农村部将持续关注化肥的供应和价格的变化，会同工信、交通、发展改革等部门持续推动，采取有效措施，确保包括化肥在内的农资的正常供应，防止价格的不合理上涨。

在保障农资运输畅通无阻上，交通运输部运输服务司副司长王绣春介绍，交通运输部统筹调度铁路、公路、水路、航空、邮政等各种运输方式，对接国家发展改革委、农业农村部、全国供销合作总社，全力以赴做好化肥、农药等春耕生产物资的运输保障工作。确保春季农业生产物资和农机具运输车辆不停车、不检查、不收费，优先通行。

在打击假劣农资方面，3月10日，农业农村部组织召开2020年春耕备耕农资打假工作视频会议，在全国范围内部署启动农资打假“春雷”行动。

农业农村部农产品质量安全监管司副司长黄修柱表示，要查处一批违法案件、处罚一批违法犯罪分子、端掉一批制假售假的黑窝点、曝光一批典型的制假售假案例，给假劣农资来一次“大扫除”，给制假售假者来一次“连窝端”。“下一步农业农村部将以‘春雷’行动为抓手，深入开展农资打假专项治理行动，严打违法违规行为。”

公安部食品药品犯罪侦查局巡视员、副局长杜岩介绍，公安部要求各地保持对假劣农资犯罪严打高压态势，突出打击重点，聚焦种子、农药、化肥等春耕急需必备物资，依法严厉打击套牌生产、侵权假冒、非法添加、以不合格产品冒充合格产品等典型农资犯罪行为，确保农民用上放心种、放心药、放心肥。“当前春耕生产正处于关键时期，公安部将加强对假劣农资犯罪侦查工作的协调指导，坚决依法从重从快严厉打击，切实维护春耕生产秩序。”（记者 班娟娟）

(责编：庄红韬、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved