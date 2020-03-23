多部门加码发力 全方位保障春耕生产农资供应

春耕生产已进入重要时期。记者从3月22日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上获悉，为全方位保障春耕生产农资供应，目前农资企业加快复工复产，重点企业复工率达到88%。此外，多部门还在集中加码发力，在确保农资供应、防止价格不合理上涨、畅通运输渠道、严打假劣农资上打出组合拳。

农业农村部种业管理司二级巡视员谢焱介绍，现在农资供应形势明显好转，全国农资总量有保障。当前，农资重点企业的复工率达到88%，农资门店营业率达到90%。全国有四分之一的省份门店以及企业的复工都达到了百分之百，农资供应能达到常年的水平。据对全国1200个农业县的调度，目前有不到5%的县还有一定的农资缺口。

谢焱表示，下一步要精准解决“最后一公里”问题，要细化调度内容，摸清楚农资所缺的种类、数量以及原因。对农资有缺口的要加强调剂力度，对还没有到关键农时的要提前做好农资供需的对接工作。对一些高风险，管控措施暂时还不能解除的，要实行点对点供应，要做到农资进村、人不进村，各级农业农村部门要千方百计确保农资供应。

2月下旬到3月上旬，每吨化肥价格上涨50元至150元不等。对此，谢焱表示，主要品种价格同比低于去年同期水平，不会对春耕生产造成大的影响。下一步，农业农村部将持续关注化肥的供应和价格的变化，会同工信、交通、发展改革等部门持续推动，采取有效措施，确保包括化肥在内的农资的正常供应，防止价格的不合理上涨。

在保障农资运输畅通无阻上，交通运输部运输服务司副司长王绣春介绍，交通运输部统筹调度铁路、公路、水路、航空、邮政等各种运输方式，对接国家发展改革委、农业农村部、全国供销合作总社，全力以赴做好化肥、农药等春耕生产物资的运输保障工作。确保春季农业生产物资和农机具运输车辆不停车、不检查、不收费，优先通行。

在打击假劣农资方面，3月10日，农业农村部组织召开2020年春耕备耕农资打假工作视频会议，在全国范围内部署启动农资打假“春雷”行动。

农业农村部农产品质量安全监管司副司长黄修柱表示，要查处一批违法案件、处罚一批违法犯罪分子、端掉一批制假售假的黑窝点、曝光一批典型的制假售假案例，给假劣农资来一次“大扫除”，给制假售假者来一次“连窝端”。“下一步农业农村部将以‘春雷’行动为抓手，深入开展农资打假专项治理行动，严打违法违规行为。”

公安部食品药品犯罪侦查局巡视员、副局长杜岩介绍，公安部要求各地保持对假劣农资犯罪严打高压态势，突出打击重点，聚焦种子、农药、化肥等春耕急需必备物资，依法严厉打击套牌生产、侵权假冒、非法添加、以不合格产品冒充合格产品等典型农资犯罪行为，确保农民用上放心种、放心药、放心肥。“当前春耕生产正处于关键时期，公安部将加强对假劣农资犯罪侦查工作的协调指导，坚决依法从重从快严厉打击，切实维护春耕生产秩序。”（记者 班娟娟）

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