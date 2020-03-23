本报北京3月22日电 （记者葛孟超）记者从国新办22日举行的新闻发布会了解到，目前我国银行机构为抗击疫情提供的信贷支持已经超过1.8万亿元；1至2月，银行业新增制造业贷款2500亿元，明显高于上年同期增幅。据介绍，我国出台的一系列疫情防控和支持企业复工复产的金融政策措施正在产生显著成效。前期设立的3000亿元专项再贷款已经支持疫情防控重点企业超5000家，企业获得优惠利率贷款超2000亿元，实际融资成本在1.26%左右。

《 人民日报 》（ 2020年03月23日 01 版）

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