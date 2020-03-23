让返岗复工的路更温暖（今日谈）

随着国内疫情防控形势持续向好，各地也在积极有序推进企事业单位复工复产。为了让湖北籍外出务工人员顺利返岗，各地采取了不少专项措施，如开行返岗复工专列、专车，开展“点对点、一站式”用工对接，推行健康码互认等，这些举措有力推动了复工复产，也让湖北籍员工备感温暖。
在这次抗击疫情的斗争中，湖北特别是武汉人民付出了巨大牺牲，作出了重大贡献。疫情防控取得积极成效，是习近平总书记亲自指挥亲自部署和党中央坚强领导的结果，是全党全国全社会共同努力、团结奋斗的结果，同时也离不开湖北和武汉人民的顾全大局和甘于奉献，他们理应得到更多关心。
湖北是劳动力输出大省，常年出省务工人员600万左右，他们在各自岗位上为经济社会发展尽心出力。在落实防控措施的同时，让湖北籍外出务工人员有序返岗复工，是全国各地和社会各界的共同责任。进一步为他们的复工之路打通堵点、补上断点，需要我们采取更多暖心之举。
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压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
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一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】