农资供应有保障（国务院联防联控机制发布会）

本报北京3月22日电 （记者邱超奕）截至3月21日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例5549例，其中重症病例1845例；累计治愈出院病例72244例，累计死亡病例3261例，累计报告确诊病例81054例，现有疑似病例118例。3月21日，我国内地新增本土确诊病例1例，为广东省报告的境外输入关联病例。截至3月21日，有19个省份报告境外输入病例，其中最近一周，有9个省份报告首例境外输入病例，病例来源国数量从12个增加到22个。目前全球疫情已蔓延到180多个国家和地区，要严防境外疫情输入。

22日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍保障春耕生产农资供应情况。农业农村部种业管理司二级巡视员谢焱介绍，经过努力，现在农资供应形势明显好转，农资供应能达到常年以来的水平。

农业农村部农产品质量安全监管司副司长黄修柱表示，为保障农资质量，农业农村部3月10日在全国部署启动了农资打假“春雷”行动。目前，各省份都已启动了“春雷”行动，疫情中低风险地区已经率先开展了排查和监督抽查，“春雷”行动的声势初步显现。

公安部食品药品犯罪侦查局巡视员、副局长杜岩透露，连日来，辽宁、黑龙江、江苏、福建、山东、河南、湖北、广东、重庆等地公安机关侦破了一批制售假劣种子、化肥、农药、兽药的案件，及时阻止假劣农资流入市场。其中，海南侦办的某公司制售假农药案件，查获假劣农药50余种，案值1900余万元。

今年病虫害形势偏重，农业农村部及时组织冬春季防治。截至3月19日，小麦条锈病累计防治面积1269万亩，草地贪夜蛾累计防治面积77万亩，基本做到应防尽防。谢焱表示，防治农药总体是够用的。全国1559家农药企业复工复产率达到83%，25万家农药门店复工率达到91%。当前所急需的小麦条锈病、赤霉病，还有油菜菌核病的用药，涉及的156家农药企业，复工复产率达94%。草地贪夜蛾用药库存量也能满足6亿亩同类型害虫的防治需要。

《 人民日报 》（ 2020年03月23日 02 版）

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