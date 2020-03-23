原标题：“在线加V之夜”加冕8748名金牌顾问 58同城、安居客构筑行业标准体系

3月20日晚，由58同城、安居客举办的“金牌顾问V认证——在线加V之夜”直播盛典隆重举行，吸引了众多置业顾问和开发商在线观看。此次直播邀请到中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长兼秘书长柴强，畅论房产标准化专业服务，并高度肯定了58同城、安居客评选活动的意义。

历经两周的海选报名、在线培训、在线测评过程，在 58同城、安居客“在线加V之夜”中，共有8748人荣升金牌顾问认证，覆盖182座城市、4782个楼盘，58同城、安居客的行业标准体系获得开发商、置业顾问的广泛认可。获得V5认证的金牌顾问也在线发表感言，并进行临感VR带看直播battle，展示金牌顾问的专业水平。

“在线加V之夜”圆满举行，58同城、安居客构建行业标准体系

基于专业化、标准化的服务理念，58同城、安居客举办了金牌顾问V认证活动，通过长期的线上虚拟房产服务经验和技术，构建行业认可、体验出色、流程标准、可执行性优异的线上服务标准体系。58同城、安居客的理念也得到了中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长兼秘书长柴强的肯定，他认为金牌顾问V认证活动对促进商品住房流通、满足居民购房需求有很大的积极作用。

“认证结果可以为购房人选择置业顾问的服务提供参考，有58同城、安居客的背书，相信评选出来的置业顾问会获得广大购房人的信任，也有利于保障购房消费者的合法权益”，柴强说。值得一提的是，金牌顾问V认证活动将拥有全国房地产经纪专业人员职业资格证书作为加分项，柴强认为，这对推动房地产人员的专业化、职业化发展很有益，对提升置业顾问的服务意识、服务质量、服务能力大有帮助。柴强还表示，金牌顾问V认证“会带动房地产经纪全行业整体专业水平和服务水平的提升，促进房地产经纪行业健康有序发展”。

本次“在线加V之夜”由58安居客房产研究院分院院长张波主持，他表示，移动互联网的发展叠加疫情期间的线上找房需求，使线上化成为房地产市场发展的必然趋势。近年来，58同城、安居客推出临感VR售楼处、VR在线带看等线上看房产品，满足了购房者的在线找房、看房、选房需求，随之而来的是需要建立一套线上置业标准服务，让更多业内同行、企业、机构快速融入线上服务场景，并建立相对统一标准化的服务体系。

金牌顾问在线比拼专业能力，线上智能工具为置业顾问赋能

58同城、安居客“在线加V之夜”直播盛典上，主持人还与加V金牌顾问视频连线，由金牌顾问分享认证感言。来自武汉融创望江府的V5级别的金牌顾问孔金龙表示，互联网改变了现代人的生活，线上购房服务会是未来房地产行业发展趋势。在孔金龙看来，58同城、安居客找房工具拥有不可替代的优势，自己入行业以来就一直使用安居客微聊客。尽管受疫情影响，武汉售楼处目前都处于关闭状态，但孔金龙每天可通过微聊、临感VR在线带看等工具持续为客户服务，获取丰富的客户资源，这让他感到非常受用。

直播盛典中，58同城、安居客新加冕的V5金牌顾问还进行了VR带看PK，在线比拼房产服务专业水平。沈阳万科明日之光V5置业顾问任强、武汉保利庭瑞阅江台V5置业顾问王巧玉，分别运用安居客临感VR在线带看工具，为客户讲解房屋结构、家居摆设、格局功能、周边配套，并结合防疫期间购房者关心的话题进行了阐释，展现了高超的业务水准和热情周到的服务态度，也获得了收看直播置业顾问的一致认可。

依托微聊客、临感VR售楼处等智能化线上房产信息服务工具，置业顾问无惧疫情影响，持续为购房者提供优质高效服务，实现在线精准营销获客效果。不仅如此，置业顾问通过发布楼盘视频、进行在线带看，不断提高客户粘性，塑造个人IP，进一步为业绩提升加码。受益于58同城、安居客的全景式在线房产工具服务，越来越多置业顾问加入统一标准化的服务体系，与58同城、安居客共同构筑专业化、标准化的行业生态。

目前，在58同城、安居客开发的“六维五星”服务力计算模型量化评价下，参加线上测试的17000多名置业顾问中，共有8748人成功“加V”。这些金牌顾问遍布全国182个城市、4782楼盘，其中，武汉保利庭瑞阅江台的单个楼盘加V顾问最多，达到27人。V3及以上级别置业顾问，还可获得58同城、安居客发放的微聊客多项权益大礼包，更好发挥线上营销效果。

作为国内领先的房产信息服务平台，58同城、安居客从创新研发智能化线上找房工具，到提供全天候、高品质、零接触房产信息服务，再到构建行业标准服务体系，全面满足购房者、置业顾问、开发商需求，并推动行业朝着更规范有序的方向发展。正如58同城副总裁赵彤阳所说，本次针对置业顾问的认证不仅是精选出一批有着更高服务能力的人员，更是推动线上服务标准化向前迈进的一大步，后续认证活动还将持续并深入，58同城、安居客将持续输出好的机制、流程和技术手段推升服务能效，与行业共建统一标准化服务体系，为各方创造更大价值。

(责编：王子侯、夏晓伦)