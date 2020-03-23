原标题：3个月处理投诉几千起,快手快说车用户维权通道诚意上线

汽车减配怎么办?投诉无门维权难。315期间,快手快说车频道上线“老铁对车有话说”系列活动,邀请@暴走老常、@虎哥说车等众多快手汽车大咖,在线上展开了一系列汽车服务专题直播,倾听老铁真实声音,帮助老铁们解决用车难题,切实维护车主权益,获得了老铁们的欢迎。

截止目前,“老铁对车有话说”活动共进行了16场直播,收获了270万次观看。此外,老铁们还票选出2020网友最想吐槽的汽车品牌,成为消费者选车购车的“避雷”指南。

前方雷区,网友最想吐槽的十大汽车品牌公布

根据中国消费者协会发布的数据显示,过去一年,汽车及零部件以34335件的投诉量稳居商品类投诉榜首,同比2018年增长25.1%,在所有投诉中所占的比例高达42%。汽车消费问题层出不穷,消费者如何避“坑”?

“315”期间,为帮助汽车消费者解决问题,快手快说车频道维权顾问、知名说车达人@暴走老常也加入到“老铁对车有话说”活动中,开启多场线上直播,和老铁们连麦沟通汽车故障、买车纠纷等问题。

“你这个问题,一个月之内,我会让这个品牌回复你,如果不回复,我会继续帮你跟品牌沟通。”在快手,KOL认真倾听老铁的诉求,积极推动问题的解决。

直播中,老常公布了由网友票选出的“2020网友最想吐槽的十大汽车品牌”,众泰汽车、上汽大众和长安汽车分别占据最想吐槽榜TOP3,票数均超过2万票。众泰汽车,以车辆问题多、保养没处做、厂家售后形同虚设等问题获得了22458票,消费者对品牌的信任摇摇欲坠;排名第二的一汽大众在2019年也是风波不断,在一次中保研测试中,大众帕萨特在64公里时速正面25%偏置碰撞试验中A柱严重变形,安全气囊弹出位置偏移过大,方向盘移位严重,创下中保研测试史上最差纪录,大众品牌经过多年努力建立起的安全可靠形象“一夜崩塌”;活动中,老铁们对长安汽车也发表了不少意见,普遍反应长安品质把控不严格 、4S店售后能力差。

作为知名的电台维权节目主持人,老常在过去10年曾帮助消费者处理过超15000起汽车维权事件。乘着短视频的风口,老常入驻快手快说车频道,仅3个月的时间已经帮老铁们处理投诉几千起。基于庞大的用户基础,这些问题还可以帮助更多在线观看的老铁,让汽车用户维权变得更直接、更高效。

携手虎哥说车,中国(杭州)问题车展快手同步线上开播

汽车作为大宗消费商品,新车质量、品牌售后服务等一直是消费者选车购车的重要参考因素。然而,当消费者发生维权问题时,能够在短时间内将问题处理并解决的案例却少之又少。这个时候,汽车维权顾问就变得非常重要了,他们本身在汽车领域非常专业,同时又知道如何更好地解决问题,既充当了消费者汽车维权的“调解者”,也是消费者与品牌良好沟通的桥梁。

3月15日,在第九届中国(杭州)问题车展现场,快手快说车携手汽车大咖@虎哥说车,为快手老铁们展开线上直播。针对消费者买车售后难、维权难等问题,邀请专业的汽车技师和律师,提供高效可靠的技术分析和维权解决方案。

直播中,虎哥公布了2019年十大汽车问题典型案例,其中不乏许多知名汽车品牌。“特斯拉在新能源领域算是领跑者,但这个领跑者对消费者却总有那么些任性。” 虎哥说到。在对特斯拉车主的采访中,特斯拉出现了减配、车身和铭牌信息不符、车辆无法充电、不按三包法对故障车辆换修等问题,让消费者十分失望。

除此之外,往日备受消费者信任的品牌——奔驰,也上榜了十大汽车问题典型案例。消费者购买的全新奔驰汽车,在行驶不到四个月且汽车底盘未受损的情况下,发生了车轴断裂事故,安全性堪忧,引起了消费者对奔驰汽车质量的怀疑。除此之外,虎哥还发布了老铁最失望的车型评选结果,如别克凯越的烧机油等问题,也广受消费者关注。

据悉,快手快说车即将上线汽车用户维权通道。本次快说车打造的“老铁对车有话说”活动,也是希望作为连接汽车用户与汽车品牌的平台,倾听老铁真实声音,帮助老铁解决汽车的相关问题。同时,帮助汽车企业解决问题,进一步提升产品质量、更好的服务消费者,最终,使得企业在良性发展的路上走得更稳、更远。

(责编：许维娜、夏晓伦)