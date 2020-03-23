左手酒店 右手公寓 助力住宿领域稳健发展

因为新冠疫情的蔓延，2020年一开局，整个住宿租赁行业就迎来了凌冽的寒冬。而在所有人都忙着求生存的这个时刻，华住集团旗下的城家公寓却突然发声，携手由知名演员孙俪和罗晋主演的热播剧《安家》刷屏全网，他们在剧中最终创办的公司就是“城家公寓”。

城家成立于2015年，由华住集团联合IDG资本共同投资创立，这标志着华住的业务从酒店延伸到整个大住宿租赁的领域。五年来，城家深入公寓行业运营流程和模式的研究，专注于品质公寓租赁的业务，坚持做围绕客户的价值创造者。目前城家已覆盖全国多个城市，通过自持、加盟、托管等合作方式，全国开业、签约超200家门店，服务超20万人次。

目前，城家已快速布局涵盖高、中、大众市场公寓产品，新型酒店及生活服务。以租房为核心，城家拥有针对不同都市租房人群的“城家公寓”、“城家高级公寓”、“城家精选公寓”、“城家奢华系列”，以及与华住、雅诗阁合作运营管理，全球布点的“馨乐庭公寓酒店”，聚焦有趣人群并创造了业内最高坪效的“CitiGO HOTEL欢阁酒店”和“CitiGO HOUSE欢阁公寓酒店”。另一方面，城家是业内第一个尝试长短租模式运营的品牌，通过对1天-1个月的短租房、2-5个月的中租房及6个月以上的长租房的灵活组合和运营管理，长短租结合表面看起来是利于消费者灵活选择租期的措施，其背后逻辑是对城市存量物业的合理配置，将地段、交通、周边配套更适合长居租赁的物业做成公寓项目，物业无需在商务区或沿街闹市、与酒店产品错位布点，补充经营，风险对冲。由于公寓产品的特殊属性，以月度到年度为核心的经营特点，前置收缴租金的方式能更好地保证业主稳定的现金流，再结合城家公寓灵活租期的策略，降低空置率，让房间的碎片时间价值最大化，实现长期稳定的效益。

2020年2月特殊期间，酒店行业的出租率和平均房价普遍下滑严重，公寓产品仍保持稳健的营收。以城家公寓上海浦东某加盟店为例，该区域内酒店平均出租率约50%，平均RevPAR不到百元，酒店行业的营业现状受到严重打击。此时，公寓作为住宿的刚需产品，该城家公寓加盟店出租率仍保持在84.1%，月租金4500-5000元。经过此次市场的严峻考验，公寓的需求与价值将在消费端和加盟端得到进一步的体现。此外，城家在资产类别上坚持轻重并举，与政府、开发商、基金等资产持有人在北京、上海等一线城市核心地段联合持有物业，并输出公寓运营和金融对接能力。

过去几千年的生活形态促成了中国社会的置业观，一亩三分地是世世代代延续的根本，但在国际社会中，年轻人常常认为租房是买房前的过程，是成家立业之前的优先选择。越来越多的中国年轻消费者和明星艺人都成为“不买房，只租房”一族，在经济自由的情况下，可能租的房比买的更让人喜欢、更能轻松自由地享受生活。一生租房，已成为年轻人新的生活理念。《安家》的大结局顺应了社会发展的趋势，从卖房到创建公寓都反映了租房需求的爆发。应对不断演变的行业形势，城家专注打磨自身，以品质和服务驱动为导向，凭借强大的精细化运营能力，构建了一套高效、精准的回报体系，并开放输出给合作伙伴，推动行业发展和共赢，城家对中国住房租赁行业的未来和发展充满信心。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)