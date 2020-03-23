原标题：马云感谢英雄“云出海” 支付宝为海外华人送上抗疫良方

未来网北京3月23日电（记者 杨佩颖）新冠肺炎疫情爆发以来，已经波及全球多个国家和地区。随着疫情升温，恐慌情绪不断蔓延，面对来势汹汹的病毒，及时掌握科学防疫措施显得尤为重要。

刚刚，马云在其个人微博上发声，求助网友将「线上健康咨询服务」转发给海外亲友，让海外华人能够得到来自祖国的救助。

据悉，「海外华人免费健康咨询服务」于本月8日在支付宝上线，在此次海外抗疫过程中，为传播科学防疫信息，减少不必要的恐慌情绪发挥了重要作用，为了让作用发挥更大化，马云才公开求助网友转发扩散。

此前，在近200家中国驻外使领馆的推荐下，线上健康咨询功能已逐步推广开来，已有数十万海外华人登录平台在线咨询，日接待咨询量同比上周增长逾三倍！

马云在其微博中透露，有许多从武汉回来和参加过抗疫的英雄医护人员们，志愿加入平台，为海外华人提供防治咨询服务。对这些志愿“返场”的白衣战士，马云表示了感谢：“特别感谢这些英雄们，刚从前线归来，又开始投身到新的救援工作！”

而面对激增的咨询量，马云也希望更多志愿者能够加入进来，勠力同心。病毒没有国界，同胞不分远近，抗疫专家“云出海”可谓是帮助海外华人最好的方式之一。

事实上，支付宝的免费在线健康咨询服务可以追溯至1月24日，当时率先面向湖北地区居民开通，后又在全国范围内继续推广，在技术人员的不断努力下，现已拓展至海外。只需在支付宝首页搜索框输入“科学防疫”即可，北京时间 8:30-24:00，都有国内医生在线接受免费健康咨询。

自3月以来，阿里一直走在帮助全球抗击疫情的最前线，马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会联合向多个国家捐赠医疗物资，累计总数已经超2000万件。但马云一再强调，相比抗疫物资，中国在防疫期间积累的经验是更为宝贵的财富。

上周，由马云牵头、数十位一线专家编写的中英文双语版《新冠肺炎防治手册》，在“全球新冠肺炎实战共享平台”（covid-19.alibabacloud.com）发布，这本汇集国内前线抗击疫情宝贵经验的医护指南在第一时间实现了全球范围的超高效率分享。

马云说：“儿行千里母担忧。中国能控制疫情，其他国家也一定可以！”疫情不停歇，阿里的抗疫之路便不会止步。这场全民抗疫，让我们在“相扶无远近”的感动中，共同守望春天！

(责编：夏晓伦、毕磊)