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京津冀产业链加快协同复工复产

2020年03月24日08:04  来源：经济参考报
 

从清西陵所在的河北易县到天津滨海-中关村科技园，再到承接北京外迁服装花卉产业的河北永清，京津冀产业链加快协同复工复产。

要复工、电先通。国家电网最新数据显示，目前京津冀大工业用户加快协同复工复产。为优化疫情防控期间供电，助推企业复工复产，国网易县公司坚持“不能让生产等电”，对238户大工业用户申请停用、减容及恢复用户实行“零证受理”，只需电话或网上国网APP申请，即可办理流程。截至目前累计为复工企业办理启用流程18户，累计恢复容量5.2万千伏安，涉及水泥、建材、铸造、木材加工等行业。

据悉，易县总投资27.26亿元的6个重点项目集中开工，涉及产业扶贫、食品深加工等领域。其中禾丰牧业农牧与食品产业扶贫项目，包括白羽肉鸡养殖屠宰熟食深加工、年产销规模90万吨饲料厂、年屠宰100万头优质生猪及肉制品深加工等项目，达产后年产值将近100亿元，服务当地扶贫与京津冀“菜篮子”。

据天津滨海-中关村科技园最新数据，目前园区已完成现场复工企业156家、复工人员5669人；园区企业复工率87.2%，员工到岗率83.9%。河北廊坊市集中复工开工11个京津冀协同发展重大基础设施项目，总投资约780亿元。毗邻北京新机场的河北永清总投资55.46亿元的重点项目集中开工，其中云裳服饰广场、明珠广场、恒美花都永清农产品展示交易中心等，重点承接北京外迁服装产业和花卉产业。（记者 王立彬）

(责编：庄红韬、杨曦)
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