“云端”赋能激活区域发展新动能

云签约、远程协作、数字化管理、视频招聘……在有序推动复工复产、逐步恢复经济社会秩序的“后疫情阶段”，大数据、人工智能、云计算通过“云端”赋能疏堵解困，数字技术在解决复工防疫、就业、项目、融资等方面“各展神通”，将疫情影响降到最低，助力经济社会稳定发展。

数据“跑腿”护航安全复工

作为我国经济最具活力、吸纳外来人口最多的地区之一，在战疫新阶段，精准防疫和有序复工成为长三角区域面临的双重“考题”。

疫情期间长三角三省一市通过视频会议，明确建立产业链复工复产协同互助等5项工作机制，按照“有码认码、无码认单”的原则，建立长三角健康码互认通用机制，大数据助力区域经济社会有序恢复。

“为落实疫情防控措施，加强排查监测、精准追踪，我们在‘皖事通’APP上线‘安康码’，群众通过自助填报、主动登记实现进出城市无感通行。”安徽省数据资源局电子政务与应用处处长赵小勇告诉记者，复工复产的企业员工提前填报信息，通过后台数据比对形成红、绿、黄三色码，实现不同人群分类管理。

在合肥蜀山区，智慧化园区防疫系统和工地防疫系统将疫情防控与企业服务相结合，为园区和工地工作人员创造安全的工作环境。

“支付宝工地联防系统在合肥市蜀山区首批复工的7个重点工地直接部署，数百家承建单位直接入驻，为工人返岗做好安全保障。”合肥蜀山区数据资源局局长赵杰说，系统与各职能部门打通，企业复工前的申请、复工后的员工健康打卡、企业的服务诉求全部在云端得以实现。

在安徽省马鞍山市，信息化手段融入疫情防控全链条，当地开发的“数字疫控”平台与公安、卫生健康等疫情防控一线单位实时数据交换，及时精准排查出重点关注人员，再通过“平安马鞍山网格化”系统实现复工人员的分类管理。

“云端”赋能激活发展新动能

疫情期间，一场在安徽合肥举行的云签约仪式引起广泛关注。此次签约涉及新能源汽车、集成电路、医疗大健康、工业互联网、装备制造等领域的8个重大产业项目，总投资达1020亿元。其中华润集团战略合作、中国电子战略合作、蔚来汽车中国总部、以色列TowerJazz12英寸模拟集成电路等4个项目投资额均超过100亿元，投资额最高的达400亿元。这些重大项目的落户，为合肥市经济高质量发展注入更加强劲的新动能。

作为长三角城市群副中心城市，疫情期间，合肥市通过电话、网络、视频等招商洽谈新模式，持续推进近百个、总投资约1800亿元的产业合作项目，此次通过网络集中“云签约”的就是其中具有代表性的8个项目。

“云签约”是推动数字转型，减少疫情对经济影响的一个缩影。

“在疫情期间，安徽工业互联网产业联盟、安徽省云计算产业促进会，合肥市企业上云服务联盟组织了一批政府认定的上云服务单位，免费为企业提供上云服务。”安徽大数据联盟秘书长吴鑫坤告诉记者。

远程协作、数字化管理、网上办公……数十家云服务商快速行动，为企业提供82项云服务，一批重点工业企业依托云计算、工业大数据和工业互联网等平台迅速复工复产。

安徽合力股份有限公司通过合力供应商管理平台HSP系统与供应商进行协同复工生产，实现590多家供应商上线，实现订单6700余单，完成产品发货1600余万件；芜湖长信科技有限公司利用云端信息化系统，让遍布全国的1万多名员工在云端开展业务，为复工生产带来极大便利；司尔特肥业股份有限公司通过工业大数据平台对用户数据进行分析，实现采购、销售和库存等全流程的优化管理，产能迅速恢复，最大限度满足春耕生产用肥所需。

通过线上平台实现资源汇聚精准对接，保障疫期企业生产经营的高效运转。安徽省招标集团利用“企业云采购平台”实施全流程电子招投标服务，1月25日至2月29日期间共通过平台发布询价项目1385个，成交855个，金额近1亿元。

数字化转型按下快进键，为“后疫情时代”经济稳定提供强大支撑。记者从安徽省经济和信息化厅获悉，今年2月份安徽省贯彻“六稳”重大项目集中开工251个，总投资1253.8亿元。

“无接触”“不打烊”

为中小企业纾困解难

“我通过‘四送一服’平台反映企业遇到的资金难题，想不到通过线上银企对接，没见面就获得了5000万元贷款，我们将加快项目二期建设，争取将疫情期间的损失夺回来。”宣城广德华东电子电路发展公司董事长袁胜巧说。

网上办、掌上办、自助办……战疫打响以来，依托大数据技术安徽省全面推行“无接触”服务，针对企业遇到的难点、痛点问题纾困解难，提振中小企业复工复产信心。

突发疫情下，不少中小微企业面临资金周转难题，安徽省积极推广电e贷、电e票业务，积极协调金融机构提供在线低成本金融服务。

易锐光电科技（安徽）有限公司是一家研发、生产、销售光子芯片集成产品的企业。受疫情影响，企业资金周转困难。企业法定代表人因疫情暂时不能及时返回，无法办理贷款手续。马鞍山商业银行在综合评价企业资产信誉、贷款风险等基础上，通过线上认证、电子签名的模式为企业签署贷款合同，顺利将1000万贷款发至企业，解决了企业燃眉之急。

“疫情发生后，我们迅速推出了无接触服务，集中上线1122项全程网办事项。”赵小勇说，通过数据共享自动带出相关信息，调取电子证照、电子材料代替传统的上传材料，调用电子云签代替传统的现场签名，为企业复工创造高效、安全的营商环境。

今年2月份以来，安徽省在线平台共办理网上投资项目审批（核准、备案事项）914个，投资额1514.5亿元。线上办事率达到95.7%，复工复产节奏快速提升。

依托安徽省政务服务网、安徽公共招聘网等各类网络平台，安徽省将“春风行动”就业服务由线下转线上，开展为期3个月的“2020年全省春季网络招聘大会”，对于服务疫情防控重点物资生产企业和离校未就业毕业生等重点群体，通过微信、短信平台等，持续推送岗位需求信息，促进供需精准匹配，保障群众就业和企业复工需求。

“受疫情影响今年‘春风行动’现场招聘会全面暂停，但是我们采取网络、视频招聘等形式，让劳动者足不出户就能选岗就业，线上招聘平台吸引了大量的求职者。下一步我们会进一步深化智慧就业服务。”蚌埠市人社局副局长朱冬民说。（记者 王菲）

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