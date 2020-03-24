海南自贸港建设加速推进（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

本报海口3月23日电 （记者赵鹏、黄晓慧）海口美兰国际机场二期扩建项目现场，机器轰鸣，焊花飞舞，工人们正紧张施工，迎接4月的竣工验收。“建设团队比春节前还要拼，要把疫情耽误的工期抢回来。”项目现场总指挥潘建说。
作为面向太平洋、印度洋的航空门户枢纽，美兰机场二期锁定“5年后满足年吞吐量旅客3500万人次、货邮40万吨”目标，是自贸港发展旅游业、空港物流产业的基石。遭遇疫情，工期进度如何追回？工程缺工缺料怎么办？
缺工，省市两级政府联动，帮忙对接工人所在地政府，出资为健康工人包专车，不到半个月，返岗工人由春节期间的1000多人增加至2900多人；缺料， 省直部门协同，专门成立材料设备进场协调组，开辟物料过海绿色通道。
战疫同时，海南自贸港建设像美兰机场二期建设一样全面推进。“自贸港建设要开好局，就是要知道做什么，知道要干出什么成效，知道怎样才能干一件成一件！”3月11日的海南省委常委会上，省委明确向全省党员干部提出要求。
“三知道”是督战鼓，闻鼓而动，战疫不懈。3月23日，海南已连续32天确诊病例零增加。在慎终如始严格防控的同时，海南更注重科学研判、精细管控、着眼长远。3月10日，英文版海南健康码正式上线，截至当晚8时已有15674名境外人士申领成功。
“三知道”是责任尺，量出责任，逼出速度。目前，海南省在建的重点工程已复工55个，404家规上工业企业累计复工392家，复工率97%。全省20家重点外贸企业和16家水产加工出口企业全部复工复产，这些企业进出口额约占海南省外贸总额的90%。
既要干得成，也要干得好。发展高新产业是海口自贸港建设首要重任，为加速复工复产，全市高新企业返岗人员隔离期间生活补贴由政府掏钱买单；企业购买防疫综合保险，政府补贴七成；3月10日，海口国家高新区率先奖励8家高新企业，第二批奖励30家也正加紧审核。目前，海口全市414家高新技术企业已复工359家。
既要讲速度，也要讲创新。海南首抓政务服务创新，推行承诺审批、容缺后补、线上合同、隔屏签约。3月初，博鳌乐城国际医疗旅游先行区与全球10多家跨国医药厂商依靠数据云与腾讯公司完成签约。“今年前两个月，公司出口同比增长75%，产品远销澳大利亚和欧洲。”中石化（香港）海南石油有限公司副总经理刘俊栓说，这得益于洋浦工委管委会出台优惠政策、简化检查审批手续。
“保产业、抓项目、稳投资”，海南自贸港建设三箭齐发，从容有序。“加快推进自贸港建设是今年海南省委和省政府的首要任务，不论困难有多大，我们都将按照中央确定的时间表、路线图，做好自贸港政策承接和先行先试工作，分阶段分领域实施开放新举措。”海南省委主要负责同志表示。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】