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战疫情 保产业 抓项目 稳投资

海南自贸港建设加速推进（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

2020年03月24日08:25  来源：人民网－人民日报
 

　　本报海口3月23日电  （记者赵鹏、黄晓慧）海口美兰国际机场二期扩建项目现场，机器轰鸣，焊花飞舞，工人们正紧张施工，迎接4月的竣工验收。“建设团队比春节前还要拼，要把疫情耽误的工期抢回来。”项目现场总指挥潘建说。

　　作为面向太平洋、印度洋的航空门户枢纽，美兰机场二期锁定“5年后满足年吞吐量旅客3500万人次、货邮40万吨”目标，是自贸港发展旅游业、空港物流产业的基石。遭遇疫情，工期进度如何追回？工程缺工缺料怎么办？

　　缺工，省市两级政府联动，帮忙对接工人所在地政府，出资为健康工人包专车，不到半个月，返岗工人由春节期间的1000多人增加至2900多人；缺料， 省直部门协同，专门成立材料设备进场协调组，开辟物料过海绿色通道。

　　战疫同时，海南自贸港建设像美兰机场二期建设一样全面推进。“自贸港建设要开好局，就是要知道做什么，知道要干出什么成效，知道怎样才能干一件成一件！”3月11日的海南省委常委会上，省委明确向全省党员干部提出要求。

　　“三知道”是督战鼓，闻鼓而动，战疫不懈。3月23日，海南已连续32天确诊病例零增加。在慎终如始严格防控的同时，海南更注重科学研判、精细管控、着眼长远。3月10日，英文版海南健康码正式上线，截至当晚8时已有15674名境外人士申领成功。

　　“三知道”是责任尺，量出责任，逼出速度。目前，海南省在建的重点工程已复工55个，404家规上工业企业累计复工392家，复工率97%。全省20家重点外贸企业和16家水产加工出口企业全部复工复产，这些企业进出口额约占海南省外贸总额的90%。

　　既要干得成，也要干得好。发展高新产业是海口自贸港建设首要重任，为加速复工复产，全市高新企业返岗人员隔离期间生活补贴由政府掏钱买单；企业购买防疫综合保险，政府补贴七成；3月10日，海口国家高新区率先奖励8家高新企业，第二批奖励30家也正加紧审核。目前，海口全市414家高新技术企业已复工359家。

　　既要讲速度，也要讲创新。海南首抓政务服务创新，推行承诺审批、容缺后补、线上合同、隔屏签约。3月初，博鳌乐城国际医疗旅游先行区与全球10多家跨国医药厂商依靠数据云与腾讯公司完成签约。“今年前两个月，公司出口同比增长75%，产品远销澳大利亚和欧洲。”中石化（香港）海南石油有限公司副总经理刘俊栓说，这得益于洋浦工委管委会出台优惠政策、简化检查审批手续。

　　“保产业、抓项目、稳投资”，海南自贸港建设三箭齐发，从容有序。“加快推进自贸港建设是今年海南省委和省政府的首要任务，不论困难有多大，我们都将按照中央确定的时间表、路线图，做好自贸港政策承接和先行先试工作，分阶段分领域实施开放新举措。”海南省委主要负责同志表示。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月24日 01 版）
(责编：庄红韬、杨曦)
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