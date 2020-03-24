目的地为北京的国际航班调整总体平稳（国务院联防联控机制发布会）

本报北京3月23日电 （记者邱超奕）截至3月22日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例5120例，其中重症病例1749例；累计治愈出院病例72703例，累计死亡病例3270例，累计报告确诊病例81093例，现有疑似病例136例。1月23日至今，武汉关闭离汉通道已满2个月，湖北和武汉已经连续5天没有新增确诊病例和疑似病例，现有确诊病例数持续下降。截至3月22日，累计报告境外输入确诊病例353例。

23日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍依法防控境外疫情输入最新情况。

目前全球有180多个国家和地区发现了新冠肺炎确诊病例，为防止境外疫情输入，海关总署卫生检疫司副司长宋悦谦介绍，海关总署要求所有出入境人员必须进行健康申报，并开发了相应的微信小程序和APP，入境人员可提前填报，生成二维码来验核。各级海关对来自口岸重点防控国家的交通工具100%进行风险布控，100%实施指定地点登临检疫，对所有入境人员严格实施“三查三排一转运”的口岸检疫措施。

经国务院批准，从3月23日0时起，所有目的地为北京的国际航班均需从天津、呼和浩特等12个指定的第一入境点的机场口岸来入境。国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛介绍，移民管理局与通航我国的中外航空公司建立了乘客订票信息链接，实现所有空港的入境人员基本信息即知、回国信息预知以及入境落地信息悉知，第一时间向入境地的海关检疫部门通报预警。

“我们还向各省区市联防联控机制推送出入境人员信息，目前坚持每日每隔一小时推送，助力社区防疫管控。”刘海涛说，国家移民管理局累计向口岸检疫部门和各地共享重点疫情国家出入境人员的信息近20万条，相关部门从中发现输入性病例100余例。

中国民用航空局运行监控中心副主任孙韶华表示，北京已经成为防控境外疫情输入的主战场。北京首都国际机场是我国重要的国际航空枢纽，已成为境外疫情防控阻击战的最前线。日前民航局等五部委联合发布公告，决定调整目的地为北京的国际航班从指定第一入境点入境。这有利于严控境外疫情输入，也有利于提升旅客健康保障。首都机场实施国际航班调整以来，总体运行平稳。

我国的外贸运输90%以上通过水路实现。交通运输部海事局副局长杨新宅介绍，在疫情防控期间，交通运输部海事局制定发布了《船舶船员新冠肺炎疫情防控操作指南》。国际海事组织3月18日采用了我国的指南方案，向所有成员国、国际组织发布了这个指南，分享中国防控经验，指导全球航运业共同应对疫情。

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 02 版）

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